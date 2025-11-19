ITF вярва, че настоящият формат за "Купа Дейвис" има силна подкрепа

Международната федерация по тенис вярва, че настоящият формат за Купа „Дейвис“ има силна подкрепа, въпреки нарастващите призиви от топ звезди събитието да се върне напълно към корените си, заяви пред Ройтерс новият главен изпълнителен директор Рос Хъчинс.

Традиционният формат на домакински и гостуващи мачове беше премахнат през 2019 година и въпреки че части от него бяха възстановени за по-ранните кръгове на тазгодишното състезание, недоволството продължи и в заключителния турнир в Болоня тази седмица.

Андреа Гауденци, шеф на АТП, която ръководи професионалния тенис при мъжете, се присъедини към звездитеКарлос Алкарас и Яник Синер, настоявайки за пълно връщане към стария формат на отборните състезания в рамките на две години.

„Нациите са тези, към които също трябва да се вслушаме и имат огромна подкрепа“, каза Хътчинс пред Ройтерс по време на видео разговор.

„Рекорден брой тенисисти играха тази година . . . огромен брой нации участват в това състезание и затова трябва да приемем и тяхната гледна точка. Поддържаме тесни отношения с другите ръководни органи в тениса. Поддържаме тесни отношения с играчите. Готови сме да проведем разговор за всичко, което им хрумне“, добави той.

Хътчинс, който пое поста от Кели Феъруедър в края на миналия месец, посочи успеха на Финалната осмица в Малага през последните три години, преди тя да се премести в новия си дом в Италия.

Британецът обаче подчерта, че ITF ще остане отворена за дискусии с играчи, фенове и други заинтересовани страни.

„Ще бъдем в Болоня през следващите три години и имахме много успешни няколко години в Малага. Нека водим как ще проведем тазгодишното събитие. Винаги сме отворени за разговор, за да има разбирателство с тенисисти, фенове и различни ръководни органи, за да чуем техните мнения“, коментира той.

Тазгодишните финали са без световния номер 1 Карлос Алкарас, който се оттегли от испанския отбор поради контузия, докато италианецът Синер, номер 2 в ранглистата на АТП, реши да даде приоритет на подготовката за защитата на титлата си от Откритото първенство на Австралия през януари.

Отказването на друг италианец, номер 8 в света Лоренцо Музети, означава, че германецът Александър Зверев, който е трети в класацията, е единственият останал играч от топ 10 на сингъл в турнира за Купа „Дейвис“.

„Не мисля, че това е помрачило ентусиазма. Оттеглянето на играчи се случва редовно, независимо дали е на големи събития, финалите на АТП или през цялата година. Случват се контузии. За съжаление, не може да се обясни какво се случи с Карлос напоследък“, каза Хъчинс за липсата на известни тенисисти.

„Яник какви няколко години прави - финали без прекъсване всяка седмица. Огромен респект към него и Карлос. Не мисля, че това е помрачило турнира. Това е отборно състезание и нациите и капитаните са отдадени на своите отбори. Това е толкова специалното в надпреварата . . . мащабът на това събитие, историята на това събитие и отборният елемент на това събитие. Всички са супер развълнувани“, завърши Хътчинс.