Цвети Илиева: Волейболът показва най-естествената моя версия

Българската волейболистка Цветелина Илиева, която преди два сезона попадна в разширения състав на женския национален отбор, а от този сезон играе за германския Ladies in Black Aachen, прави отлично представяне в първенството на Бундеслигата, като в предпоследния мач отбеляза 26 точки за победата на своя тим и бе избрана за MVP. Последва нова домакинска тригеймова победа над новака Боркен с 3:0, като тимът на Аахен се изкачи на четвърто място във временното класиране. А нашето момиче, която играе на поста посрещач, е с основен принос за успеха. Феновете на клуба пък избраха родната представителка за „Лейди на месец октомври“.

В специален материал, посветен на нея, се отбелязва, че Цвети бързо се влюбила в Аахен. И феновете на Ladies in Black вече много я ценят.

„Тази страхотна атмосфера не може да се сравни с нищо“, заяви Илиева след успешния си официален дебют с Ladies in Black преди малко повече от месец. „Мачовете в другите зали ми показаха колко невероятна е обстановката в Аахен и феновете.“

Любовта явно е взаимна: феновете на волейболния клуб от Аахен избраха атлетичната посрещачка за „Лейди на месец октомври“. А тя скромно казва: „Радва ме, защото показва, че ме ценят. Но и други от нашия отбор го заслужаваха.“

Отборният дух играе особено важна роля за Цвети – това става ясно още в първите минути от разговора с нея. „Отборната работа“ е това, което я е очаровало във волейбола, откакто започва да тренира в България на около десет години. Американски скаут я забелязва няколко години по-късно и ѝ казва, че може да стигне далеч. „Само си мислех: Какво има предвид? Изобщо не съм си представяла да стана професионалист“, спомня си Илиева, която решава да се впусне в приключението Америка.

След години в колежанския волейбол – включително няколко отличия за „America East Player of the Year“ – миналия сезон тя преминава във втора турска лига в Чанаккале Беледийеспор. Последният мач бил ключов: отборът ѝ се борел за оцеляване, губел първия гейм. Илиева влязла – и мачът се обърнал.

„Беше голямо удоволствие“, казва 24-годишната състезателка, която по собствените си думи все още се чувства като на 18. „Определено не се държа като 24-годишна“, смее се тя и добавя, гледайки към съотборничките си: „Когато видя Кейси Джост, Леа Амброзиус и Корина Глаб – те са зрели, помагат на мен и на целия отбор.“

Така пак стигаме до отборния дух – който според българката е много важен. Който види винаги усмихнатата и екстровертна Илиева, може би няма да предположим, че е и доста размисляща натура, както сама казва. „Тези, които ме познават добре, го знаят. Затова е толкова важно около мен да има хора като Кейси, която след грешка винаги ми казва: Не го мисли, ти си отлична състезателка.“

Това вероятно обяснява и защо, след два-три неуспешни опита, посрещачката продължава да атакува следващата топка без страх и с пълна енергия. „Когато имаш проблеми, искаш семейството ти да е около теб. А щом мама и татко не могат да са на терена, съотборничките стават твоето семейство.“

При атаките си Илиева сякаш стои във въздуха. „Тя лети над мрежата“, казва и старши треньорката ѝ Марейке Хиндриксен. Успехът – освен очевидния талант – идва от много работа и жертви. „Работя много извън сезона и просто не мога да стоя бездейна. След два дни на дивана ставам неспокойна. А ако лежа на плажа, много бързо започва игра на плажен волейбол“, споделя отлично подготвената Илиева – един поглед към профила ѝ в Instagram е достатъчен – и добавя: „Всички сме си положително луди. Изкарваме прехраната си със спорт всеки ден. Обожавам го. Волейболът показва най-естествената моя версия.“

Тази версия виждат феновете на Аахен през този сезон; според българката един час телефонен разговор с Хиндриксен бил достатъчно убедителен, за да направи тази стъпка. Илиева – четвърта в лигата по точки в атака и най-добра посрещачка в тази категория – има голям принос Ladies in Black да имат осем точки след пет мача и да са в четвъртфиналите за Купата на Германия.

„Нивото тук е по-високо от лигите, в които съм играла досега. В момента попивам информация като гъба“, казва Цвети, която следва мотото „trust the process“: „Загубите са част от пътя. Ако в плейофите победим Шверин у дома, нашата загуба от тях в редовния сезон е била част от пътя към това.“

За Цвети и нейният тим сега предстоят нови предизвикателства. „Дамите в черно“ са пред две гостувания в Дрезден: На 22 ноември предстои изключително важен мач, като те първо ще се борят за място на полуфиналите за Купата на DV. След това следва двубой със същия съперник за първенството, който е на 29 ноември. И двата мача ще започнат в 18:00 часа в „Маргон Арена”.