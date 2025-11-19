Популярни
Невероятна забивка на Неемиаш при нова победа на Селтикс

  • 19 ное 2025 | 12:33
Невероятна забивка на Неемиаш при нова победа на Селтикс

Отборът на Бостън Селтикс записа трета поредна победа, надигравайки Бруклин Нетс със 113:99. в Ню Йорк, като Неемиаш Кета се представи отлично.

Джейлън Браун отново се доказа като достоен заместник на Джейсън Тейтъм този сезон и отбеляза 29 точки, а. Пейтън Причард вкара 5 тройки за 22-те си точки и към тях добави и 10 борби за дабъл-дабъл. Португалският център пък за 23 минути реализира 6 точки, овладя 7 борби, направи две асистенции и блокира 3 удара – най-високият показател в мача в тази категория. Кета направи и впечатляваща забивка, която му донесе отличието за най-добро изпълнение в мача.

Отборът на Бостън най-накрая обърна баланса си и вече има повече победи от загуби - 8-7

За "Мрежите" Майкъл Портър Джуниър завърши с 25 точки при 50-процентова обща успеваемост на стрелбата, но не получи помощ от съотборниците си и отборът му е с баланс от едва 2 успеха и 12 поражения.

