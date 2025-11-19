Популярни
  2. Волейбол
  3. MVP Николай Колев и Николай Къртев с втори успех в Гърция

MVP Николай Колев и Николай Къртев с втори успех в Гърция

  • 19 ное 2025 | 12:08
  • 255
  • 0
Отборът на ПАОК (Солун), в който играят бившите национали Николай Колев и Николай Къртев, записаха втора победа за новия сезон в гръцкия елит. ПАОК се наложи над ОФИ (Крит) с 3:2 (18:25, 25:20, 18:25, 26:24, 15:9) в среща от четвърти кръг на първенството.

ПАОК е на шестата позиция с 5 точки (2 победи, 2 загуби), ОФИ е на трета позиция със 7 точки и същия баланс.

Николай Колев бе втори по резултатност с 13 точки (4 блокади). Николай Къртев реализира 8 точки (1 блокада). Най-резултатен бе Фернандо Ернандес с 27 точки (3 аса). За съперника бившият волейболист на Нефтохимик Матей Михайлович завърши с най-голям актив - 19 точки (1 ас).

В следващия кръг ПАОК ще гостува на Каламата, на 22 ноември (събота) от 18:00 ч. б.в. ОФИ се изправя срещу Паниониос.

