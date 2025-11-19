Нови престижни назначения за българските рефери в Европа

Българските рефери продължават да получават престижни назначения в европейските клубни турнири - Шампионска лига, Купата на ЦЕВ, Купата на претендентите.

Няколко от най-добрите ни съдии ще свирят двубои от груповата фаза на най-престижната надпревара и при мъжете, и при жените. Ивайло Иванов и Атанас Върбанов имат назначения и при двата пола, а Добромир Добрев, Александър Виналиев и Константин Йовчев ще ръководят сблъсъци от най-важната фаза при господата.

Младите рефери Божидара Миткова, Боян Желев и Любомир Петров пък отново имат наряди в третия по сила турнир - Купата на претендентите.

Ето къде ще свирят родните рефери в следващите седмици и месеци:

Шампионска лига мъже

11-12-2025, Итас Трентино Тренто - Раднички Крагуйевац/АХ Волей Любляна, група А, първи съдия: Атанас Върбанов

28-01-2026, Галатасарай Истанбул - Халкбанк (Анкара), група В, първи съдия: Ивайло Иванов

28-01-2026, Пройект Варшава - Монпелие, група Е, първи съдия: Атанас Върбанов

18-02-2026, Кучине Лубе Чивитанова - Пройект Варшава, група Е, първи съдия: Ивайло Иванов

Шампионска лига жени

28-01-2026, КС Волей Алба-Блаж - Савино дел Бене Скандичи, група А, втори съдия: Добромир Добрев

25-11-2025, Фенербахче Истанбул - Бенфика Лисабон, група В, първи съдия: Александър Виналиев

26-11-2025, Еджзаджъбашъ Дайнавит Истанбул - Железничар Лайковац, група С, първи съдия: Атанас Върбанов

02-12-2025, Олимпиакос Пирея - Еджзаджъбашъ Истанбул, група С, първи съдия: Добромир Добрев

25-11-2025, А.Караро Док Имоко Конеляно - Зерен Спор Кюлюбю Анкара, група D, втори съдия: Ивайло Иванов

26-11-2025, ЛКС Комерсекон Лодз - Дрезднер СК, група D, втори съдия: Константин Йовчев

27-01-2026, Зерен Спор Кюлюбю Анкара - А.Караро Док Имоко Конеляно, група D, първи съдия: Константин Йовчев

Купа на ЦЕВ мъже, 1/32-финали

19-11-2025, Крайова (Румъния) - Грийнярд Маасейк (Белгия), първи съдия: Ваня Първанова

1/16-финали

07-01-2026, Задруга Айх/Доб (Австрия) - Акаа Волей (Финландия), втори съдия: Симеон Иванов

08-01-2026, Войводина Нови Сад (Сърбия) - Он Хотелс Алания Беледийе (Турция), първи съдия: Любомир Сираков

Шьоненверд (Швейцария)/Напредък Оджак - Корона Брашов (Румъния), втори съдия: Ваня Първанова

Купа на ЦЕВ жени, 1/16-финали

25-11-2025, КД Хайделберг Лас Палмас - КСО Волунтари (Румъния), втори съдия: Илиян Георгиев

26-11-2025, ЖОК Уб (Сърбия) - Волей Мюлуз (Франция), първи съдия: Любомир Сираков

26-11-2025, Вандьовр Нанси (Франция) - Спортинг Лисабон (Португалия), първи съдия: Симеон Иванов

03-12-2025, ВК УП Оломуц (Чехия) - Моя Радомка Радом (Полша), първи съдия: Илиян Георгиев

Купа на претендентите мъже, 1/16-финали

06-01-2026, Алианц Милано (Италия) - Кол ИЛ Осло (Норвегия)/УГД Щип (Македония), първи съдия: Борислав Йорданов

07-01-2026, СКМ Залъу (Румъния) - Будва (Черна гора)/ВК Щроосен (Нидерландия), втори съдия: Любомир Петров

07-01-2026, Алтекма (Турция) - Слидрехт (Нидерландия)/Мьолнир Клаксвик (Фарьорски острови), втори съдия: Божидара Миткова

Вегеш Казинцбарцика (Унгария)/Фино Капошвар (Унгария) - Конкеридор Валенсия (Испания), втори съдия: Кирил Стоянов

Конектабалеар КВ Манакор (Испания)/Младост Загреб(Хърватия) - Рибола Кащела (Хърватия)/Црвена звезда (Сърбия), втори съдия: Милена Лазарова-Пеева

Аркада Галац (Румъния)/Форд Леворанта Састамала (Финландия) - ОК Меджимурийе (Хърватия)/Бенфика (Португалия), първи съдия: Илия Пенков

Купа на претендентите жени, 1/16-финали

26-11-2025, Фатум Ниредхаза - ЖОК Игман Илиджа (Босна и Херцеговина), първи съдия: Борислав Йорданов

26-11-2025, ТЙ Острава - Канти Шафхаузен (Швейцария), втори съдия: Кирил Стоянов

26-11-2025, Капошвари (Унгария) - Оксил МИРЕ (Норвегия), втори съдия: Боян Желев

26-11-2025, Олимпиада Неаполис (Кипър) - Шарлероа (Белгия), втори съдия: Божидара Миткова

04-12-2025, Црвена звезда (Сърбия) - Чалу Шапел-Лез-Ерлемон (Белгия), първи съдия: Любомир Петров

BGvolleyball.com