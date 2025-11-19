Франческо Кадеду: Трябва да спечелим срещу Шеноа

Бронзовият медалист в Супер Волей Нефтохимик 2010 (Бургас) излиза срещу Шеноа (Женева) в реванш от 1/32-финалите в третия по сила европейски турнир - Купата на претендентите.

Старши треньорът на бургазлии Франческо Кадеду говори пред BGvolleyball.com преди срещата в Бургас, като заяви, че колективът трябва да бъде печелившата стратегия в мача. Както и, че няма да е лесно да бъде повторен резултатът (3:0 гейма) от първия мач.

"Тренирахме с правилната интензивност тези дни. Мисля, че ще бъдем готови, но няма да е лесно да повторим резултата от първия мач.

Османович се завърна, но все още трябва да преценим как да започнем. Иначе сме добре."

"Междувременно се надявам да има много хора в залата, защото тези играчи го заслужават. Очаквам интензивен и труден мач", добави специалистът.

Нефтохимик излиза за втора победа в Чалъндж къп в Бургас

"Не обичам да говоря за отделни играчи, особено когато един отбор е толкова сплотен като този. Може би точно отборът е това, което трябва да бъде печеливша стратегия", споделя италианецът.

"Засега просто мисля, че трябва да спечелим срещу Шеноа, а след това играем с Дея в петък. След Дея идва мач с Черно море, а след това Монтана, но не гледам отвъд това. Трябва първо да мислим за себе си и за това как се развиваме, а след това за това срещу кого ще се изправим в следващия етап в Европа", завърши Кадеду.