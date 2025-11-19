Николай Желязков: Със сигурност ще бъде сложно срещу Лас Палмас, но те имат и своите слабости

Шампионът на България в efbet Супер Волей Левски София излиза днес срещу първенеца на Испания Гуагуас (Лас Палмас), с Добромир Димитров в състава си, в среща от трети кръг на квалификациите на Шампионската лига.

Двубоят е от 21:00 часа в Лас Палмас и ще бъде излъчен на живо по Max Sport 3.

"Те са един много добре окомплектован състав с качествени състезатели на всички постове. Играят комбинативен и добре организиран волейбол. Имат добри изпълнители и доста възможности за промяна на състезатели в играта. Със сигурност ще бъде сложно, но те имат и своите слабости, успяхме добре да ги разучим."