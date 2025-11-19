Популярни
  Тази вечер е софийската премиера на филма за Петър Матов

Тази вечер е софийската премиера на филма за Петър Матов

  19 ное 2025 | 09:58
  • 1885
  • 0
Тази вечер е софийската премиера на филма за Петър Матов

"Дивото ни зове", филмът за рекорда на Петър Матов, ще има премиера в София тази вечер в Дома на киното. Лентата проследява историята на планинския колоездач, поставил нов рекорд по българския участък на Е8 – един от 12-те европейски маршрута за пешеходен туризъм, а българската част от него минава почти изцяло през Родопите, разказват от екипа на филма.

Дивото го зове: Как Петър Матов счупи рекорда на суровия планински маршрут Е8
Дивото го зове: Как Петър Матов счупи рекорда на суровия планински маршрут Е8

По думите им филмът потапя зрителите в 440-километровото пътешествие и изпитанието от над 12 000 метра положителна денивелация. Матов успява да завърши тежкия планински преход за 41 часа и 25 минути, подобрявайки предишния рекорд с 11 часа.

„Много се вълнувам за премиерата в София. В големия град хората често забравят за връзката си с природата и колко близо е всъщност тя. Иска ми се чрез този филм да вдъхновим публиката – да им покажем, че „дивото“ е на една ръка разстояние и че силата, която намираме в планината, ни помага и в ежедневието. Това е филм не само за един рекорд, а за невероятната екипна работа и за това, че „немислимите неща“ са напълно възможни“, казва Петър Матов.

Турнето започна в родния град на Матов – Троян. Следващите спирки са 24-тото издание на „Банско филм фест”, както и в Пловдив и Стара Загора.

