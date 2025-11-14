Дивото го зове: Как Петър Матов счупи рекорда на суровия планински маршрут Е8

Един колоездач, 41 часа и 25 минути непрекъснато каране и нов стандарт в планинското колоездене – с 11 часа по-бързо от предишния рекорд

В България има един маршрут, който приковава вниманието на всички любители на планината и активния начин на живот: Ком–Емине. Той е легендата, мерилото за издръжливост, хоризонталното прекосяване на страната. Но в сянката му се крие един по-малко известен, по-див и може би по-безмилостен гигант – българският участък на Е8 (Рила - Родопи). Това не е просто преход, това е вертикално предизвикателство. Трасето започва с изкачване на Мусала в Рила, преди да се гмурне в безкрайните ридове и долини на Родопите. 440 километра, които не се съобразяват с човешките сили, а събират в себе си бруталните 12 000 метра сумарно изкачване.

Това е маршрут, който не просто прекосяваш. Той те тества, пречупва те и те изгражда наново. И е за тези, които чуват как „дивото зове“ по-силно от гласа на разума.

На 15 август 2025 г., в 3:00 часа сутринта, докато Рила все още спи, Петър Матов отговори на това предизвикателство. Четиридесет и един часа и двадесет и пет минути по-късно, той не просто оцеля, а пренаписа историята. Колоездачът финишира при крепостта Мезек, разбивайки предишния рекорд с 11 часа и доказвайки, че границите на немислимото съществуват само за да бъдат разширени.

Но кой всъщност е Петър Матов?

Петър Матов е на 35 години и е родом от Троян. По професия е ИТ специалист, който се занимава с поддръжка на бази данни, а спортът никога не е бил негово професионално занимание. Описва се като човек, който обича да се "забърква в немислими неща". Рекордът по Е8 е поредното доказателство за това. За него прогресът с колоезденето е “двигателят, който го бута напред и нагоре”, както в работата, така и в живота.

Макар да е на колело от съвсем малък, той не идва от семейство със спортна култура. Пътят му минава през джудо, спортно катерене и баскетбол, но по собствените му думи, "никъде не се е чувствал на място".

Страстта към колоезденето, забравена през студентските години, се възражда експлозивно малко след това и по думите му "нещата излизат извън контрол".

Изборът на Петър да се посвети на планинското колоездене не е случаен. Впечатлява го фактът, че в планината си сам – няма отбор, на който да разчиташ, и трудно някой може да ти помогне.

Предизвикателството Е8: Битка с терена и времето

Маршрутът Е8 в България е едно от най-тежките предизвикателства за планинските колоездачи в страната. Той не предлага компромиси. Говорим наистина за един безмилостен планински терен. За Матов това означава изправяне срещу различни предизвикателни изпитания, които българската част на маршрута Е8 предлага. Преминаването през ключови точки като Юндола, Ягодина, Триград, Пампорово и Рожен изисква не само сила в краката, а и пълна концентрация. Всеки изминат километър трябва да е доказателство за непоколебима решимост.

Дисциплина, характер и вдъхновение

Зад рекордното постижение стои и нещо повече от физическа подготовка. Това е триумф на дисциплината. Петър Матов, който вече държи и рекорда по легендарния маршрут Ком–Емине, отново доказа, че спортът на ултрадълги разстояния е преди всичко битка на характера.

Стратегията му, планирана до най-малкия детайл, и способността му да управлява енергията си в продължение на почти два дни без сън, показват ниво на подготовка, което вдъхновява. Това е спортът в най-чистия му вид – не състезание срещу другите, а срещу собствените си граници.

Разбира се, подобно екстремно усилие не е по силите на един човек. Зад Матов стоеше екип с два високопроходими автомобила и съпътстващи колоездачи, осигуряващи логистична подкрепа и безопасност. А ключов партньор в това изпитание бе ”Велинград ALCALIA”. Като бранд, който споделя ценности като връзката с природата, издръжливостта и търсенето на баланс дори в екстремни условия, ALCALIA подкрепи усилието на Матов, доказвайки, че големите цели се постигат с правилната подкрепа.

На специален интерактивен уебсайт всички запленени по опита на Петър Матов да счупи рекорда, можеха да проследят неговия прогрес на живо. Най-ценното там е и GPS тракът на маршрута, който към момента е най-точният съществуващ, като близо 350 км от него са лично обходени и записани от екипа и партньори.

Новият стандарт

Досегашният рекорд по трасето принадлежи на Борислав Йорданов, който през 2019 г. премина маршрута за 2 дни, 4 часа и 39 минути. Шест години по-късно, Петър Матов не просто надминава това постижение, а поставя изцяло нов стандарт за издръжливост. Този успех става възможен и благодарение на факта, че самият маршрут вече е много по-достъпен, отколкото в миналото. Още през 2023 г. на различни етапи ориентирането по трасето бе улеснено благодарение на нови маркировки, поставени от сдружение „Байкария“ с подкрепата на „Велинград ALCALIA“, Национален парк „Рила“ и други партньори. През тази година усилията бяха съсредоточени върху отсечката Боровец – Аврамово. В този живописен, но предизвикателен участък са монтирани над 150 нови указателни табели, които ориентират туристите с ясни посоки и ориентировъчни времена за достигане до ключови обекти.

Както и при предишния си рекорд, Матов е придружен от снимачен екип. Кадрите от това епично начинание вече са част от нов вълнуващ филм, чиято премиера заплени редици почитатели на колоезденето и активния начин на живот. Лентата със заглавие „Дивото ни зове” направи своята премиера в родния град на Петър, а през ноември предстоят прожекции в София (19.11.2025 г.), Пловдив и Стара Загора, както и на Банско Филм Фест 2025.