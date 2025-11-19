Благотворителен турнир по боулинг събра над 63 хил. лева за деца в нужда

Шестото издание на инициативата „Подай ръка“ събра 63 562 лв. в подкрепа на фондация „Сийдър“ и техния проект „Отвъд различията, заедно“. През уикенда на пистите на МegaXtreme Bowling играха рекордните 133 отбора – представители на различни организации и компании, както и стотици индивидуални участници, които се забавляваха в боулинг залите от веригата.

Фондация „Сийдър“ се грижи за около 70 деца и младежи с различни възможности в Кюстендил и Казанлък. Над 20 години организацията се старае да променя живота на хора със специални потребности, както и на деца, лишени от родителска грижа. Проектът има за цел те да бъдат част от културния и социалния живот на общността, в която живеят – да посещават театри, кина, концерти, музеи и изложби, събития, фестивали, благотворителни базари, както и природни и културни обекти.

„Инициативата „Подай ръка“ има впечатляващ обхват и най-вълнуващо за мен е да видя толкова много хора, които се обединяват около каузата на фондация „Сийдър“. Тази положителна енергия и желанието на множество компании и хора да помогнат на някой в нужда показват, че доброто е сред нас и е заразно. Благодаря на „Фантастико Груп“, на „звездния отбор“ и на всички, които се стремят към промяна в нашето общество, за да бъде по-подкрепящо, приобщаващо и разбиращо хората в неравностойно положение“, споделя Адриана Гоцова, изпълнителен директор на организацията.

В подкрепа на каузата играха популярни личности, както и боулинг състезатели - олимпийската шампионка Мария Гроздева, волейболната легенда Евгени Иванов, любими лица от телевизионния екран на bTV - водещата на прогнозата за времето Алис Борисова, водещият на „Стани богат“ Ники Кънчев, спортният журналист Валери Генов, както и един от гласовете на N-JOY - VenZy. За да помогнат за по-добър живот на хората с различни възможности, в инициативата се включиха прима балерината Марта Петкова и премиер солистът на Софийската опера и балет Никола Хаджитанев, актьорите Диляна Попова и Антон Порязов. Водещ на събитието беше Павел Владимиров.

„Благодарим на всички, които подадоха ръка и подкрепиха една важна кауза не само за хората с различни възможности, но и за цялото ни общество“, посочва Диана Димова-Йорданова, директор „Корпоративни комуникации и социална отговорност“ във „Фантастико груп“.

Големият победител в турнира е отборът на „Фригос ИК“, а компанията с най-значим принос към каузата и тази година е „Електрохолд България“ с участието на 12 отбора. Всички състезатели на пистите на боулинг залата в Joy Station получиха медали, а най-добрите в 7-те серии бяха отличени с купи.

За шеста поредна година благотворителният турнир „Подай ръка“, организиран от „Фантастико груп“, се осъществява с подкрепата на bTV Media Group, bTV Radio Group, както и на Българската боулинг федерация (ББФ).

„Гордеем се, че за шеста година бяхме част от мащабна инициатива, която насърчава доброволчеството. За нас е важно да даваме добрия пример чрез нашите лица и служители, и да подкрепяме каузи, които носят стойност за обществото“, споделя Жанета Дядовска, директор „Маркетинг и корпоративни комуникации“ в bTV Media Group.

По време на турнира всеки един от участниците можеше да се наслади на ароматните кафета от „Ведра“, протеиновите барчета Born Winner и напитките Powerаde от Coca-Cola, предоставени като специален жест към всички участници в инициативата.