  Баскетбол
  2. Баскетбол
  Стефон Касъл няма да играе поне две седмици

Стефон Касъл няма да играе поне две седмици

  • 19 ное 2025 | 08:36
Стефон Касъл няма да играе поне две седмици

Гардът на Сан Антонио Спърс Стефон Касъл няма да играе поне две-три седмици заради разтежение в мускула при лявата тазобедрена става. От тима посочиха, че това е резултатът от направения ядрено-магнитен резонанс на 21-годишния баскетболист, който през миналата година взе наградата за "Новобранец на годината" в НБА.

Касъл започна като титуляр за "шпорите" при победата със 123:110 над Сакраменто през уикенда, но не се появи на терена през втората част. Той записа четири точки за малко над 15 минути в игра.

Контузията на плеймейкъра е сериозен проблем за тима на Сан Антонио, който обяви само ден по-рано, че центърът Виктор Уембаняма няма да играе поне няколко седмици заради проблем в левия прасец.

Касъл има по 17,3 точки, 7,5 асистенции и 5,8 борби средно на мач, докато Уембаняма е с показатели от 26,2 точки, 12,9 борби, 4 асистенции и 3,6 блока средно на мач.

