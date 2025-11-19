Меджик спряха победната серия на Уориърс

Орландо Меджик надвиха Голдън Стейт Уориърс със 121:113, слагайки край на серията им от три поредни победи.
Усилията на Стеф Къри и Джими Бътлър, които отбелязаха съответно 34 и 33 точки, не бяха достатъчни, за да предотвратят загубата на техния отбор.
За победителите най-резултатни бяха Дезмънд Бейн и Антъни Блек с 23 и 21 точки, докато Франц Вагнер с 18 и Уендъл Картър Джуниър със 17 точки също имаха значителен принос.
Мачът започна с високо темпо и от двата отбора. Меджик успяха да натрупат малка преднина, която запазиха до полувремето, отивайки в съблекалните при резултат 67:60.
През второто полувреме Орландо запази контрола върху играта, като Уориърс постоянно се опитваха да стопят разликата. Въпреки натиска, който отборът от Сан Франциско оказа в последните минути, Меджик показаха хладнокръвие и си осигуриха победата.