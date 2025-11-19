Популярни
Шест мача в НБА тази нощ

Тази нощ ще се изиграят шест мача от редовния сезон в НБА. Това ще е една от по-спокойните нощи, но това не означаве, че няма да видим някои горещи сблъсъци.

Битките стартират в 02:00 часа с двубоя между Орландо Меджик и Голдън Стейт Уориърс.

С половин час по-късно започват нови два мача. В първия от тях ще видим суперсблъсък между Атланта Хоукс и Детройт Пистънс.

В другия също ще е интересно, като Бруклин Нетс приема Бостън Селтикс.

В 03:00 часа е двубоят между Сан Антонио Спърс и Мемфис Гризлис.

В 05:30 пък ще видим един срещу друг Лос Анджелис Лейкърс и Юта Джаз.

За финал е оставена срещата между Портланд Трейлблейзърс и Финикс Сънс с начален час 06:00.

