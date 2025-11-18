Звезда на Цървена звезда за изказване на Желко Обрадович: Това се случва във всички съблекални

Една от звездите на Цървена звезда Чима Монеке коментира изявлението на треньора на Партизан Желко Обрадович, в което легендарният специалист подчерта, че играчите постоянно са на телефоните си. Нигериецът обясни, че това е форма на рестарт.

"Това се случва във всички съблекални. Никой не го прави, когато треньорът влезе, но в даден момент всички поглеждат телефоните си. Не е да отговаряш или да се обаждаш на някого, а да си поемеш дъх и да се откъснеш от всичко. Да освежиш ума си. Лично аз, ако полувремето е лошо или имам проблеми с фаулове, трябва да се отдръпна и да се рестартирам. Просто проверявам телефона си, гледам известия, статистика... Проверявам телефона си преди мач, просто ей така", сподели Чима Монеке.

Нигериецът пропусна последните три мача на „червено-белите“. Срещу Дубай той шокиращо отпадна от ротацията заради контузия в бедрото, след което не игра в мача с Монако и в понеделник срещу Цедевита Олимпия. Сега обаче се завръща.

"Пропуснах двубоя срещу Дубай, но ще играя срещу Валенсия този петък и това е най-важното. Чувствам се добре. Труден мач, всеки мач е труден", добави един от най-добрите играчи на сръбския гранд.

Следвай ни:

Снимки: Imago