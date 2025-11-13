Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ирак
  3. ОАЕ и Ирак оставиха всичко за реванша

ОАЕ и Ирак оставиха всичко за реванша

  • 13 ное 2025 | 20:13
  • 400
  • 0
ОАЕ и Ирак оставиха всичко за реванша

ОАЕ и Ирак завършиха 1:1 в първия финален плейоф от световните квалификации в зона АФК. След пет дни двата отбора ще изиграят реванш, който трябва да определи кой от тях ще се класира за плейофния турнир на ФИФА през март.

Гостите откриха резултата в 10-ата минута. Центриране от фал не беше изчистено добре от отбраната на ОАЕ, след което Хюсеин центрира отдясно, връщайки топката в наказателното поле. Отново двама защитници се разминаха, а Али Ал Хамади засече от седем метра за 0:1.

OAE обаче реагира бързо. В 18-ата минута Луан Перейра засече с глава перфектно центриране на Рамадан отдясно, пласира удара си в ъгъла и изравни резултата.

В 30-ата минута Ал Хамади пропусна голяма възможност да изведе Ирак отново напред, след като излезе очи в очи с Ейса, но стражът на домакините спаси с крак. В самия край на полувремето Ейса още веднъж спаси отбора си с чудесна намеса. Този път след изстрел с глава на Моханад Али. Последният пропусна още една чиста ситуация секунди по-късно, след като стреля встрани.

През второто полувреме двата вратари направиха по още две спасявания, но за разлика от първата част, по-активният тим бе този на домакините.

В шестата минута на добавеното време Кайо Лукас помисли, че е донесъл победата на ОАЕ, след като вкара с глава отблизо, но попадението бе отменено заради засада.

Реваншът е след пет дни в Басра.

