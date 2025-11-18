Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Голямо признание за Оскар Пиастри в Австралия

Голямо признание за Оскар Пиастри в Австралия

  • 18 ное 2025 | 19:22
  • 309
  • 0

Оскар Пиастри получи голямо признание в своята родина Австралия, след като получи най-престижната награда в австралийския спорт – „Доналд Брадман“.

Тази награда се присъжда на спортистът, който е имал най-вдъхновяващо въздействие върху нацията през последната година. Тя е кръстена на легендарния състезател по крикет Доналд Брадман. Пиастри е първият автомобилен пилот, който бива удостоен с тази награда.

„Поздравления, Оскар! Снощи на наградите на Залата на славата на австралийския спорт Оскар Пиастри получи наградата „Дон“ за изключителни постижения във Формула 1 през последните 12 месеца“, се казва в изявление на пресслужбата на Гран При на Австралия.

Монтоя: На Оскар Пиастри му липсва скорост
Монтоя: На Оскар Пиастри му липсва скорост

Самият Пиастри не присъства на церемонията в родния му Мелбърн, тъй като е в Лас Вегас, където този уикенд ще се проведе 22-ят кръг за сезон 2025 във Формула 1. Австралиецът беше представен от своите родители Никол и Крис, които държаха речи от името на своя син.

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Още два отбора представиха специалните си цветове за Вегас

Още два отбора представиха специалните си цветове за Вегас

  • 18 ное 2025 | 15:27
  • 955
  • 0
Хладно време и шанс за дъжд в Лас Вегас този уикенд

Хладно време и шанс за дъжд в Лас Вегас този уикенд

  • 18 ное 2025 | 15:12
  • 867
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1

  • 18 ное 2025 | 15:10
  • 2314
  • 0
Пеко Баная отчете най-негативната серия в своята кариера в края на сезон 2025

Пеко Баная отчете най-негативната серия в своята кариера в края на сезон 2025

  • 18 ное 2025 | 14:42
  • 359
  • 0
Йоан Зарко завърши сезон 2025 в MotoGP с най-много падания

Йоан Зарко завърши сезон 2025 в MotoGP с най-много падания

  • 18 ное 2025 | 14:17
  • 1148
  • 0
За първи път от 2019 година MotoGP изпълни своя оригинален календар

За първи път от 2019 година MotoGP изпълни своя оригинален календар

  • 18 ное 2025 | 13:52
  • 448
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шотландия (21) 0:0 България (21) - нашите натискат

Шотландия (21) 0:0 България (21) - нашите натискат

  • 18 ное 2025 | 19:48
  • 5156
  • 11
България - Черна гора 32:36 след края на първото полувреме

България - Черна гора 32:36 след края на първото полувреме

  • 18 ное 2025 | 19:52
  • 5572
  • 4
България иска да хване "ръка", за да не е валат

България иска да хване "ръка", за да не е валат

  • 18 ное 2025 | 07:15
  • 24308
  • 156
Джордан Айб: Дойдох с амбиция в Локомотив, в Ливърпул Клоп ни бе като баща

Джордан Айб: Дойдох с амбиция в Локомотив, в Ливърпул Клоп ни бе като баща

  • 18 ное 2025 | 17:56
  • 3578
  • 4
Шокиращи цени за "Камп Ноу" изпариха ентусиазма сред привържениците на Барселона

Шокиращи цени за "Камп Ноу" изпариха ентусиазма сред привържениците на Барселона

  • 18 ное 2025 | 10:25
  • 31759
  • 46
Последен ден на световните квалификации в Европа

Последен ден на световните квалификации в Европа

  • 18 ное 2025 | 07:01
  • 12815
  • 3