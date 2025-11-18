Голямо признание за Оскар Пиастри в Австралия

Оскар Пиастри получи голямо признание в своята родина Австралия, след като получи най-престижната награда в австралийския спорт – „Доналд Брадман“.

Тази награда се присъжда на спортистът, който е имал най-вдъхновяващо въздействие върху нацията през последната година. Тя е кръстена на легендарния състезател по крикет Доналд Брадман. Пиастри е първият автомобилен пилот, който бива удостоен с тази награда.

„Поздравления, Оскар! Снощи на наградите на Залата на славата на австралийския спорт Оскар Пиастри получи наградата „Дон“ за изключителни постижения във Формула 1 през последните 12 месеца“, се казва в изявление на пресслужбата на Гран При на Австралия.

Самият Пиастри не присъства на церемонията в родния му Мелбърн, тъй като е в Лас Вегас, където този уикенд ще се проведе 22-ят кръг за сезон 2025 във Формула 1. Австралиецът беше представен от своите родители Никол и Крис, които държаха речи от името на своя син.

Снимки: Gettyimages