Холивудска звезда похвали националите по волейбол: Развалиха ми настроението

Българският финансист Кирил Евтимов беше специален гост на зимното издание Showmasters London Film and Comic Con в Лондон. Някои от най-известните звезди от телевизията, киното и комиксите, както и множество забавни дейности, бяха на разположение на многобройните фенове, желаещи да бъдат част от това грандиозно шоу.

Една от срещите на Евтимов беше с холивудския актьор Марк Ролстън, изиграл злодея Богс Даймънд във филмовия шедьовър "Изкуплението Шоушенк". Освен от него, Ролстън е познат у нас най-вече от филмите „Пришълците", „Смъртоностно оръжие 2", „Час Пик", „Заличителят", „От другата страна“ и сериала „Досиетата Х".

По време на срещата им Кирил Евтимов подари на американеца брандирана торбичка на България с родни сувенири. Извън професионалните си ангажименти Марк споделя, че е голям почитател на спорта в частност баскетбол, волейбол и напоследък голф. Дори е проследил 1/4-финалния двубой на Световното по волейбол във Филипините, когато България драматично победи с 3:2 именно отбора на САЩ.

„Браво на отбора ви, развалиха ми настроението тогава“, споделя с усмивка пред Евтимов 68-годишния актьор.

С нетърпение очаква Олимпийските игри в Лос Анджелис, града в който живее през последните години.

Освен с Марк Ролстън, бургазлията се видя и с звездата от филмa за супер герои “Флаш Гордън“ Сам Джоунс.