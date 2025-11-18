Берое се подсили с американка

Американската баскетболистка Найла Йънг се присъедини към Берое, обяви официално старозагорският клуб.

"Берое привлече в състава си Найла Йънг! Американката е завършила колежа "Уилям и Мери", а преди година подписва първия си професионален договор със словенския Марибор, където оставя отлични впечатления. В местното първенство изиграва 20 срещи (20.9 точки и 9.4 борби) и 12 срещи в Адриатическа лига 2 (18.0 точки и 8.2 борби). С тези си показатели 24-годишната състезателка е в челото на класациите и в двете лиги за най-добър реализатор и борец.

Добре дошла в зеленото семейство! Пожелаваме ти здраве, късмет и много победи със зелено-белия екип!", пишат от клуба на официалната си страница във Фейсбук, приветствайки новото си попълнение.

Снимка: Баскетболен клуб "Берое"