  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Джабари Паркър се завърна и се включи в подготовката на Партизан

Джабари Паркър се завърна и се включи в подготовката на Партизан

  • 18 ное 2025 | 17:43
  • 234
  • 0
Джабари Паркър се завърна и се включи в подготовката на Партизан

Джабари Паркър отново е в Белград, завръщайки се от САЩ, и веднага е на разположение на Желко Обрадович за подготовката на Партизан преди мача срещу Фенербахче.

Американското крило получи специално разрешение от клуба да пътува до родината си поради загубата на близък роднина.

След завръщането си, Паркър се очаква незабавно да се присъедини към тренировките на сръбския отбор и ако няма непредвидени обстоятелства, ще играе нормално в мача в петък.

Същевременно, според публикации от Сърбия, има оптимизъм и за участието на Ваня Маринкович, който страдаше от контузия.

Снимки: Imago

