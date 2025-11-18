Хебър се завръща в спортна зала "Васил Левски"

Волейболен клуб Хебър се завръща в спортна зала “Васил Левски” и ще изиграе първия си домакински мач за сезона на 22 ноември (събота) от 17:00 ч. срещу отбора на Черноморец (Бяла).

От клуба призовават феновете за подкрепа, защото тя ще бъде най-важна в този момент. Това ще бъде и четвъртият мач за „Тигрите“ от началото на сезона. Вратите на залата ще отворят в 16:00 ч., а входът ще e на цена от 5 лв.

Преди дни започна и акцията за спасяване на клуба „Заедно за Хебър“, в рамките на която вече се продават членски карти, които ще помогнат на отбора в този труден период.