Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Хебър се завръща в спортна зала "Васил Левски"

Хебър се завръща в спортна зала "Васил Левски"

  • 18 ное 2025 | 16:44
  • 179
  • 0
Хебър се завръща в спортна зала "Васил Левски"

Волейболен клуб Хебър се завръща в спортна зала “Васил Левски” и ще изиграе първия си домакински мач за сезона на 22 ноември (събота) от 17:00 ч. срещу отбора на Черноморец (Бяла).

От клуба призовават феновете за подкрепа, защото тя ще бъде най-важна в този момент. Това ще бъде и четвъртият мач за „Тигрите“ от началото на сезона. Вратите на залата ще отворят в 16:00 ч., а входът ще e на цена от 5 лв.

Преди дни започна и акцията за спасяване на клуба „Заедно за Хебър“, в рамките на която вече се продават членски карти, които ще помогнат на отбора в този труден период.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Промени в програмата на Левски София

Промени в програмата на Левски София

  • 18 ное 2025 | 00:39
  • 1373
  • 0
Аспарух Аспарухов и Шлепск с драматична първа победа в Полша

Аспарух Аспарухов и Шлепск с драматична първа победа в Полша

  • 18 ное 2025 | 00:32
  • 2055
  • 2
Женският волейбол се завърна в Русе – предстои първи домакински двубой

Женският волейбол се завърна в Русе – предстои първи домакински двубой

  • 17 ное 2025 | 18:22
  • 1724
  • 0
Четири отбора продължават без загуба във Висшата лига

Четири отбора продължават без загуба във Висшата лига

  • 17 ное 2025 | 18:07
  • 2531
  • 0
Волейбол, снукър, футбол и футзал в програмата на Sportbg.bg

Волейбол, снукър, футбол и футзал в програмата на Sportbg.bg

  • 17 ное 2025 | 16:07
  • 1795
  • 0
Любо Ганев: С Абонданца залагаме на модела от мъжкия отбор

Любо Ганев: С Абонданца залагаме на модела от мъжкия отбор

  • 17 ное 2025 | 12:34
  • 1221
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

България иска да хване "ръка", за да не е валат

България иска да хване "ръка", за да не е валат

  • 18 ное 2025 | 07:15
  • 17407
  • 128
Херо: Тази година ще боледуваме! Желанието ми е да завърша треньорската си кариера тук

Херо: Тази година ще боледуваме! Желанието ми е да завърша треньорската си кариера тук

  • 18 ное 2025 | 12:17
  • 15590
  • 26
Шокиращи цени за "Камп Ноу" изпариха ентусиазма сред привържениците на Барселона

Шокиращи цени за "Камп Ноу" изпариха ентусиазма сред привържениците на Барселона

  • 18 ное 2025 | 10:25
  • 23405
  • 27
България излиза за нова победа

България излиза за нова победа

  • 18 ное 2025 | 06:45
  • 12470
  • 7
Последен ден на световните квалификации в Европа

Последен ден на световните квалификации в Европа

  • 18 ное 2025 | 07:01
  • 9734
  • 3
Ямал и Реал Мадрид са най-мразени в Испания

Ямал и Реал Мадрид са най-мразени в Испания

  • 18 ное 2025 | 06:04
  • 14113
  • 28