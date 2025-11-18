Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. България с 12 атлети на Европейското по крос-кънтри

България с 12 атлети на Европейското по крос-кънтри

  • 18 ное 2025 | 16:38
  • 271
  • 0

България ще бъде представена от общо 12 състезатели и двама треньори на Европейското първенство по крос-кънтри във Фаро (Пор) на 14 декември.

В индивидуалните стартове ще бъдем представени от:
мъже: Иван Андреев
жени: Девора Аврамова
младежи до 23 г.: Станислав Рашков и Александър Божилов
девойки до 23 г.: Светлозара Грозданова
юноши старша възраст: Панчо Панчев
девойки старша възраст: Аника Атанасова и Памела Ени

На смесената щафета ще участват Лиляна Георгиева, Силвия Георгиева, Мартин Проданов и Мартин Балабанов. С тима пътуват и треньорите Недялко Боруков и Иван Попов.

“БФЛА поема разходите за петима състезатели, двамата треньори и един водач на групата. Останалите седем състезатели покриват самостоятелно разходите си за самолетни билети, за което спонсорска подкрепа осъществи Иван Колев. За което му благодарим! Надяваме се все повече спонсори да застават до нашата кауза! Съставът е предложен от Комисията по бягания извън стадион и спортно ходене към БФЛА”, сподели президентът на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов.

