Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Поредният кръг в Евролигата предлага нова порция интересни двубои

Поредният кръг в Евролигата предлага нова порция интересни двубои

  • 20 ное 2025 | 07:05
  • 789
  • 0
Поредният кръг в Евролигата предлага нова порция интересни двубои

Битките в Евролигата продължават днес с четири срещи от 12-ия кръг на най-престижната клубна баскетболна надпревара на Стария континент.

В 19:30 часа българско време Анадолу Ефес (4-7) приема Барселона (7-4) в интересен двубой, в който е много вероятно всичко да се реши в последната минута.

В 21:15 ч. Панатинайкос (7-4) посреща Дубай (5-6), като резултатът различен от победа на гръцкия гранд ще бъде сериозна изненада.

В 21:30 ч. Олимпия Милано (6-5), който миналата седмица пречупи у дома Олимпиакос, ще има нов сериозен тест пред своя публика, изправяйки се срещу лидера в класирането Апоел Тел Авив (8-3).

В най-късния двубой за деня, от 21:45 часа, силите си в испанската столица ще премерят Реал Мадрид (5-6) и Жалгирис (7-4). "Лос бланкос" са в серия от две поредни поражения в турнира, като миналата седмица зопуснаха и първата домакинска загуба за сезона в Евролигата, нанесена им от Панатинайкос. Мадридчани със сигурност ще хвърлят всички сили да се върнат на пътя на победите, но задачата пред тях едва ли ще е лесна срещу представящия се силно този сезон литовски тим.

Следвай ни:

Още от Евролига

Монако се справи с яловото нападение на АСВЕЛ във френското дерби

Монако се справи с яловото нападение на АСВЕЛ във френското дерби

  • 20 ное 2025 | 04:16
  • 2215
  • 0
VIP гост на тренировката на Партизан преди мача с Фенербахче

VIP гост на тренировката на Партизан преди мача с Фенербахче

  • 19 ное 2025 | 18:47
  • 1128
  • 0
Чави Паскуал: Не сме в лесна ситуация, но в Барселона няма преходни сезони

Чави Паскуал: Не сме в лесна ситуация, но в Барселона няма преходни сезони

  • 19 ное 2025 | 17:58
  • 691
  • 0
Ти Джей Шортс за ситуацията си в Панатинайкос и личния разговор с Атаман

Ти Джей Шортс за ситуацията си в Панатинайкос и личния разговор с Атаман

  • 19 ное 2025 | 17:20
  • 1070
  • 0
Звезда на Цървена звезда за изказване на Желко Обрадович: Това се случва във всички съблекални

Звезда на Цървена звезда за изказване на Желко Обрадович: Това се случва във всички съблекални

  • 18 ное 2025 | 22:26
  • 2107
  • 0
Джабари Паркър се завърна и се включи в подготовката на Партизан

Джабари Паркър се завърна и се включи в подготовката на Партизан

  • 18 ное 2025 | 17:43
  • 960
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски с тежка загуба в Шампионската лига

Левски с тежка загуба в Шампионската лига

  • 19 ное 2025 | 22:00
  • 22630
  • 36
Ради Кирилов: Ще се стремим към титлата, Суперкупата и Купата на България

Ради Кирилов: Ще се стремим към титлата, Суперкупата и Купата на България

  • 19 ное 2025 | 14:30
  • 24765
  • 113
Продължение реши битката за Пловдив, ето какво се случи в Sesame НБЛ тази вечер

Продължение реши битката за Пловдив, ето какво се случи в Sesame НБЛ тази вечер

  • 19 ное 2025 | 21:28
  • 9003
  • 1
България се изкачи в ранглистата на ФИФА

България се изкачи в ранглистата на ФИФА

  • 19 ное 2025 | 18:09
  • 22539
  • 52
Апелативната комисия намали наказанието на Локо (Пловдив)

Апелативната комисия намали наказанието на Локо (Пловдив)

  • 19 ное 2025 | 16:07
  • 19108
  • 34