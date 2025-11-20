Поредният кръг в Евролигата предлага нова порция интересни двубои

Битките в Евролигата продължават днес с четири срещи от 12-ия кръг на най-престижната клубна баскетболна надпревара на Стария континент.

В 19:30 часа българско време Анадолу Ефес (4-7) приема Барселона (7-4) в интересен двубой, в който е много вероятно всичко да се реши в последната минута.

В 21:15 ч. Панатинайкос (7-4) посреща Дубай (5-6), като резултатът различен от победа на гръцкия гранд ще бъде сериозна изненада.

В 21:30 ч. Олимпия Милано (6-5), който миналата седмица пречупи у дома Олимпиакос, ще има нов сериозен тест пред своя публика, изправяйки се срещу лидера в класирането Апоел Тел Авив (8-3).

В най-късния двубой за деня, от 21:45 часа, силите си в испанската столица ще премерят Реал Мадрид (5-6) и Жалгирис (7-4). "Лос бланкос" са в серия от две поредни поражения в турнира, като миналата седмица зопуснаха и първата домакинска загуба за сезона в Евролигата, нанесена им от Панатинайкос. Мадридчани със сигурност ще хвърлят всички сили да се върнат на пътя на победите, но задачата пред тях едва ли ще е лесна срещу представящия се силно този сезон литовски тим.