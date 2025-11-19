Популярни
Интригуващи сблъсъци и градско дерби в Sesame НБЛ тази вечер

  • 19 ное 2025 | 07:00
  • 1601
  • 0
Интригуващи сблъсъци и градско дерби в Sesame НБЛ тази вечер

Sesame Национална баскетболна лига продължава с 4 срещи от междинния осми кръг на родното първенство.

В 18:30 часа днес продължаващият да търси първата си победа за сезона Шумен приема Спартак Плевен, който пък претърпя поражение у дома от Ботев Враца съвсем наскоро.

В 19:00 часа Берое посреща в Стара Загора Левски, който в началото на седмицата постигна първата си победа за сезона в шампионата - 93:80 над Шумен в София. Старозагорци пък са в серия от 4 поредни поражения, след като стартираха с 3 последователни успеха.

Пак в 19:00 часа Черно море Тича излиза във Варна срещу Миьнор 2015. "Моряците" ще се опитат да се върнат на пътя на победите след две поредни загуби - втората от които бе регистрирана в дербито с Балкан в Ботевград през изминалия уикенд - 82:85. Перничани пък надвиха у дома Берое в последния си мач.

В 19:15 ч. започва и битката за Пловдив между Локомотив и Академик Бултекс 99. "Железничарите" шокираха Рилски спортист в Самоков в предишия си мач, а Академик е с две поредни победи, след като започна сезона с 4 загуби.

