  Спартак (Пд) към феновете: Събираме се на клубната база и оттам всички заедно с 11-ката за дербито с Марица

  • 18 ное 2025 | 14:35
  • 273
  • 0
Ръководството на Спартак използва официалната клубна страница във Фейсбук, за да призове привържениците на отбора за подкрепа. Конкретният повод за реакцията е предстоящото градско дерби срещу Марица, което е в събота от 12,30 часа на изкуствения терен до ЕГ "Пловдив".

Любопитното е, че призивът към феновете на "синьо-белите" е да се съберат на клубната база в район "Южен" и оттам да пътуват заедно с градския транспорт - линия №11.

"Приятели на Спартак, време е отново да покажем кои сме!

Тази събота в 12:30 ч. се събираме на клубната база, за да тръгнем всички заедно с 11-ката към следващото предизвикателство!

Трета лига – Югоизточна група, XVIII кръг

Марица 1921 (Пловдив) - Спартак 1947 (Пловдив)

Събота, 22 ноември, 14:30 ч., Изкуствен терен до Английската гимназия

Вие сте силата, която ни движи напред. Всеки мач се борим не само за победата, а за вас – хората, които остават до отбора във всеки момент! 

Заедно можем повече. Заедно сме Спартак!

Очакваме ви – да подкрепим отбора рамо до рамо!".

