  4. Какво ще стане, когато всички се върнат? Звезда прави чудеса без половин отбор! И то какъв!

  • 18 ное 2025 | 14:49
Какво ще стане, когато всички се върнат? Звезда прави чудеса без половин отбор! И то какъв!

Баскетболистите на Цървена звезда правят фурор в Евролигата, постигнаха осем победи в 11 изиграни мача, а това, което особено впечатлява, е фактът, че отборът от Мали Калемегдан през по-голямата част от сезона играе без голям брой важни играчи.

Какво ли не сполетя Цървена звезда от началото на сезона. По-точно, още от миналия, тъй като "червено-белите" са почти година без Джоел Боломбой, който в момента на контузията си беше един от най-добрите центрове в Евролигата.

Черната серия започна по време на подготовката, а първият, който получи контузия, бе Девонте Греъм, който дойде в Европа със сериозен опит от НБА. Въпреки това, той контузи глезена си по време на контрола, а феновете все още нетърпеливо чакат неговия дебют в официални мачове.

Айзея Кенън пък получи тежка контузия на коляното, която ще го извади от терена до края на сезона, а проклятието просто продължи. Хасиел Риверо счупи метатарзална кост в началото на елитното състезание, Тайсън Картър има белодробна емболия и ще се възстановява още известно време, а след това нещастия сполетяха и двамата най-добри играчи на Звезда – Джордан Нвора не играе от известно време заради проблеми с прасеца, а Чима Монеке също влезе в лазарета заради травма в бедрото. В допълнение към всичко това, Ебука Изунду изкълчи глезен, така че и него го чака принудителна пауза.

Петорката на контузените от Звезда е по-силна от някои отбори в Евролигата

Почти невероятно звучи фактът, че сръбският отбор, въпреки всички тези проблеми, е начело в подреждането, заедно с Апоел Тел Авив. Греъм беше предвиден за стартов плеймейкър, Боломбой беше първият център на Звезда и както вече беше споменато, сред най-добрите на Стария континент, а освен това Нвора и Монеке вече са доказани в екипа на Звезда – заедно със Силвен Франсиско от Жалгирис те вероятно бяха и най-добрите играчи за месец октомври.

Фактически, липсващата петорка на Звезда е много по-силна от стартовите състави на много отбори в Евролигата. Само си представете отбор от Девонте Греъм, Тайсън Картър, Джордан Нвора, Чима Монеке, Джоел Боломбой. Петорка, от която Европа би се страхувала. Разбира се, ако в един момент всички заедно са на линия, Саша Обрадович ще бъде изправен пред "хубав" проблем – трябва да има място за Никола Калинич, който е душата на отбора, Коди Милър-Макинтайър показа, че може да бъде лидер на отбора, ценен играч е и Семи Оджелей, постепенно свиква с новата обстановка и Джаред Бътлър, а не трябва да забравяме и Огнен Добрич и Деян Давидовац, които много пъти са спасявали Звезда. Когато всички се върнат, Звезда ще има адски силен отбор.

Снимки: Imago

