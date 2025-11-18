Виктор Уембаняма ще пропусне няколко седмици заради контузия

Звездата на Сан Антонио Спърс Виктор Уембаняма ще пропусне няколко седмици с разтежение на левия прасец, съобщи ESPN.

21-годишният баскетболист пропусна мача срещу Сакраменто Кингс в неделя с дискомфорт в прасеца, а от отбора съобщиха, че ще внимават с връщането в игра на французина. Той е бил изследван с ядрено-магнитен резонанс в неделя, а според източниците на ESPN неговото състояние ще бъде преразгледано след „две до три седмици“.

„Неразположенията в прасеца не са нещо, което трябва да се пренебрегва. Не искаме да го претоварим“, каза треньорът на Спърс - Мич Джонсън пред медиите.

Виктор Уембаняма изигра последния си двубой срещу Голдън Стейт Уориърс миналата седмица, отбелязвайки 26 точки, 4 асистенции, 12 борби и 3 чадъра. Това беше третият му последователен мач с 25+ точки и 10+ борби, с което той изравни най-доброто си постижение в кариерата.

Ветеранът Люк Корнет зае мястото на центъра в последната среща на „Шпорите“, а Кели Олиник и Бисмак Бийомбо също могат да играят на същата позиция.

Тимът от Тексас заема петото място в Западната конференция на НБА с баланс от 9 победи и 4 загуби, и в следващия си двубой приема Мемфис Гризлис.