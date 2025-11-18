Лейтън Хюит ще играе двойки със сина си в Сидни

Лейтън Хюит ще обедини сили със своя 16-годишен син Круз Хюит тази седмица на NSW Open, турнир от сериите "Чалънджър" в Сидни.

Бившият №1 в света, който има 30 титли от турнирите на ATP в своята легендарна кариера, сега е на път към нов незабравим момент – първа съвместна изява баща и син на домашна сцена. Двамата ще започнат срещу други участници с „уайлд кард“ – 19-годишните австралийци Хейдън Джоунс и Павле Маринков. Часът на мача все още не е обявен.

Круз ще участва и в основната схема на сингъл в Сидни, което ще бъде неговото трето участие в основна схема на "Чалънджър" турнир в младата му кариера. Тийнейджърът е №759 в ранглистата ATP.

Феновете могат да гледат всички срещи от сериите "Чалънджър" безплатно в Challenger TV.