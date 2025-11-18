Популярни
  • 18 ное 2025 | 12:24
ЦСКА пусна билетите за мача с Ботев (Пловдив)
Слушай на живо: ЦСКА - Ботев (Пловдив)

От ЦСКА пуснаха билетите за битката с Ботев (Пловдив) от 16-ия кръг на efbet Лига.

"Армейци,

Билетите за домакинския двубой на ЦСКА срещу Ботев (Пловдив) от 16-ия кръг на Първа професионална лига вече са в продажба. Срещата ще се играе на 22 ноември (събота) от 17:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

Пропуски могат да бъдат закупени онлайн, на касите на ст. „Васил Левски“ на ул. „Гурко“ на 21 ноември (работно време 10:00-17:00 ч.) и на 22 ноември (работно време 11:00 ч. - до началото на второто полувреме на мача), както и в официалния фен магазин на ЦСКА пред ст. „Българска армия“, считано от днес (работно време 10:00-19:00 ч.). Притежателите на абонаментни карти на ЦСКА могат да посетят двубоя с тях.

Цените на билетите са както следва:

Сектор А, ВИП ложа 8 – 170 лв.

Сектор А, ложи – 35 лв.

Сектор А – 27 лв.

Сектор Г – 15 лв.

Сектор Б, блок 26 (гости) – 15 лв.

Абонаментни карти за домакинските мачове на ЦСКА могат да бъдат закупени в официалния фен магазин пред ст. „Българска армия“, както и онлайн", написаха от клуба.

