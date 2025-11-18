Сблъсък на шампиони на 10 000 метра! Гресие и Лобалу подновяват съперничеството си в Женева

Носителят на световната титла на 10 000 метра Джими Гресие ще се изправи срещу европейския шампион в същата дисциплина Доминик Лобалу в шосейното бягане Course de l’Escalade в Женева (Швейцария) на 7 декември.

Това ще бъде първото състезание за Гресие, след като спечели златния медал на 10 000 метра на Световното първенство по лека атлетика в Токио, където добави и бронз на 5000 метра към колекцията си.

Гресие ще поднови съперничеството си с Лобалу, който ще се стреми към втора поредна и общо трета победа в това известно състезание на родна земя. Надпреварата се провежда по обиколно трасе в центъра на Женева. Миналата година Лобалу изпревари Гресие с финален спринт, като и двамата атлети спряха хронометрите на 20:38 за дистанцията от 7.323 км.

Оттогава насам Гресие добави значителни успехи към списъка си с постижения. Освен двата медала от Световното първенство по лека атлетика, французинът постави европейски рекорди на 5000 метра в зала (12:54.92) и на 5 км шосейно бягане (12:57). Той също така спечели титлата в полумаратона на Европейското първенство по бягане с време 59:45, водейки от старта до финала.

Лобалу започна годината си в отлична форма, записвайки 26:54 на 10 км във Валенсия, с което подобри предишния европейски рекорд в състезание, спечелено от шведа Андреас Алмгрен. Швейцарецът обаче не успя да завърши на същата дистанция на Европейското първенство по бягане и се класира едва 14-ти в горещите и влажни условия на 10 000 метра на Световното първенство по лека атлетика.

При жените нидерландката Даян ван Ес също ще защитава титлата си. Европейската сребърна медалистка на 10 000 метра спечели миналата година с лекота, побеждавайки местната фаворитка Хелън Бекеле с 24 секунди.