Александър Овечкин отбеляза 903-ия си гол в НХЛ

Александър Овечкин отбеляза победното попадение и Вашингтон Кепиталс се наложи с 2:1 над Лос Анджелис Кингс в домакински мач от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). Това бе 903-и гол в кариерата на руснака, който през април подобри рекорда на легендата Уейн Грецки.

Мат Рой също се разписа за Капс, а Чарли Линдгрен отрази 30 удара за втората си победа в шест мача като титуляр през сезона. Капс обаче са с 20 точки и заемат последното място в Столичната дивизия, докато лидерът Ню Джърси Девилс има седем повече на първата позиция.

Анже Копитар бе точен за отбора от Лос Анджелис, който прекрати серията си от точки в десет мача. Дарси Кемпер отрази 23 шайби за Кингс, които са втори в Тихоокеанската дивизия с точка зад Анахайм Дъкс.

ARE WE EVEN SURPRISED? 🔥



Alex Ovechkin extends the @Capitals lead to two! pic.twitter.com/rf45qzc3p9 — NHL (@NHL) November 18, 2025

Каролина Хърикейнс се изравни с лидера в Източната конференция Ню Джърси, след като спечели с 3:1 срещу Бостън Брюинс. Джордан Стаал и Марк Янковски бяха точни във втората третина, а Тайлър Хол се разписа в края на редовното време за Кейнс, които имат три точки преднина срещу първенеца в Атлантическата дивизия Бостън. За Брюинс вкара Райли Тъфти.

Pyotr Kochetkov is back to those crazy, Dominik Hašek-esque saves and I'm all for it!#CarolinaCulture #NHLBruins #NHL pic.twitter.com/r99MrUzu6R — Queen of the Puck (@rbarkleyhockey) November 18, 2025

Флорида Пантърс спечели 21-та си точка през сезона, след като се наложи с 8:5 срещу Ванкувър Канъкс. Сет Джоунс се разписа два пъти за шампионите, за които точни бяха още Ей Джей Гриър, Люк Кунин, Еван Родригес, Антон Лундел, Брад Маршан и Сам Бенет. Ванкувър е с 20 точки и е шести в Тихоокеанската дивизия.