Кристофър Юбенкс прекратява състезателната си кариера

Американският тенисист Кристофър Юбенкс обяви, че възнамерява да прекрати състезателната си кариера на възраст 29 години.

„Ако бяхте казали на това малко дете от Южна Атланта, че ще постигне всичко това, нямаше да ви повярва. Двукратен играч на годината? Да, нали. Четвъртфиналист на Уимбълдън? Няма шанс. Олимпиец? Немислимо. Имах възможността да пътувам по света и да създавам невероятни връзки, докато изпълнявам мечтата си за цял живот да играя професионален тенис. Не мога да ви опиша колко съм благословен. Беше невероятно пътешествие“, написа Юбенкс на страницата си в социалните мрежи.

Юбенкс дебютира в ATП тура през 2015 г. По време на кариерата си тенисистът спечели титлата на турнира в Майорка, а също така достигна до четвъртфиналите на Уимбълдън. През 2023 г. влезе в топ 30 на класацията, достигайки 29-то място.

