Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Кристофър Юбенкс прекратява състезателната си кариера

Кристофър Юбенкс прекратява състезателната си кариера

  • 17 ное 2025 | 21:14
  • 414
  • 0
Кристофър Юбенкс прекратява състезателната си кариера

Американският тенисист Кристофър Юбенкс обяви, че възнамерява да прекрати състезателната си кариера на възраст 29 години.

„Ако бяхте казали на това малко дете от Южна Атланта, че ще постигне всичко това, нямаше да ви повярва. Двукратен играч на годината? Да, нали. Четвъртфиналист на Уимбълдън? Няма шанс. Олимпиец? Немислимо. Имах възможността да пътувам по света и да създавам невероятни връзки, докато изпълнявам мечтата си за цял живот да играя професионален тенис. Не мога да ви опиша колко съм благословен. Беше невероятно пътешествие“, написа Юбенкс на страницата си в социалните мрежи.

Юбенкс дебютира в ATП тура през 2015 г. По време на кариерата си тенисистът спечели титлата на турнира в Майорка, а също така достигна до четвъртфиналите на Уимбълдън. През 2023 г. влезе в топ 30 на класацията, достигайки 29-то място.

Синер за сезон 2025: Специална година с възходи и падения, сега е време за почивка
Синер за сезон 2025: Специална година с възходи и падения, сега е време за почивка
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

Адриан Андреев отпадна в първия кръг в Монтемар

Адриан Андреев отпадна в първия кръг в Монтемар

  • 17 ное 2025 | 21:17
  • 349
  • 0
Синер за сезон 2025: Специална година с възходи и падения, сега е време за почивка

Синер за сезон 2025: Специална година с възходи и падения, сега е време за почивка

  • 17 ное 2025 | 20:11
  • 382
  • 0
Сабаленка в бански тип танга плува с акули

Сабаленка в бански тип танга плува с акули

  • 17 ное 2025 | 15:22
  • 3070
  • 2
Валерия Гърневска триумфира с титлата на турнир от ITF в Кипър

Валерия Гърневска триумфира с титлата на турнир от ITF в Кипър

  • 17 ное 2025 | 14:59
  • 606
  • 0
Донски преодоля квалификациите на "Чалънджър" в Бергамо

Донски преодоля квалификациите на "Чалънджър" в Бергамо

  • 17 ное 2025 | 14:17
  • 1496
  • 0
Джокович изпраща още един пълен с рекорди сезон

Джокович изпраща още един пълен с рекорди сезон

  • 17 ное 2025 | 13:28
  • 1263
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Александър Димитров: Моля да оставите футболистите на спокойствие! Автоголовете идват и от напрежението

Александър Димитров: Моля да оставите футболистите на спокойствие! Автоголовете идват и от напрежението

  • 17 ное 2025 | 19:45
  • 14410
  • 82
Германия 2:0 Словакия, гол на Гнабри

Германия 2:0 Словакия, гол на Гнабри

  • 17 ное 2025 | 21:45
  • 2060
  • 2
Световните квалификации: втори гол за Черна гора срещу Хърватия

Световните квалификации: втори гол за Черна гора срещу Хърватия

  • 17 ное 2025 | 21:45
  • 15496
  • 2
Официално: Димитър Димитров е новият треньор на Ботев (Пловдив)

Официално: Димитър Димитров е новият треньор на Ботев (Пловдив)

  • 17 ное 2025 | 14:36
  • 14496
  • 45
Чакането свърши: Барселона се завръща на “Камп Ноу” още в събота

Чакането свърши: Барселона се завръща на “Камп Ноу” още в събота

  • 17 ное 2025 | 16:20
  • 11668
  • 15
Русев: Имената не играят, важното е ние какво ще покажем

Русев: Имената не играят, важното е ние какво ще покажем

  • 17 ное 2025 | 19:49
  • 2557
  • 17