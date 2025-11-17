Популярни
  3. Луис Суарес призна, че е имал тежко детство в Уругвай

  • 17 ное 2025 | 19:52
Нападателят на Интер Маями Луис Суарес разказа за трудното си детство в Уругвай. Бившият футболист на Барселона, Атлетико Мадрид, Ливърпул и Аякс призна, че е миел коли, когато е бил на 10 години.

"Животът тогава беше много труден и предизвикателен. Бяхме общо шестима братя и сестри и трудно се изхранвахме. Родителите ни се разделиха и майка ми работеше сама - чистеше в търговски център. И когато бях на 9 или 10 години, трябваше да отида да взема парите, които тя печелеше, за да можем да ядем и пазаруваме. Винаги имаше много трудности. Миех коли, за да осигуря пари вкъщи. Тогава хората оставяха телефонни карти, разхвърляни по улиците, след като ги използваха. Имаше един човек, който ги купуваше и колекционираше. Тогава обикалях, събирах картите и му ги продавах. Жертвал съм много като дете и не съжалявам, защото трябваше да бъда находчив, за да оцелея и да се изхранвам", заяви 38-годишният Суарес в интервю за каталунския “Спорт”.

Уругваецът стана шампион на Испания с Барселона и Атлетико Мадрид. С каталунците опитният нападател спечели и Шампионската лига.

Снимки: Gettyimages

