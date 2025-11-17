Бибич с нов национален рекорд на Сърбия на 10 км

Елзан Бибич, бронзов медалист на 3000 метра от европейските първенства в зала, постави нов национален рекорд на Сърбия за мъже, след като спечели шосейното бягане на 10 километра November Run в Гевгелия (Северна Македония) в неделя.

26-годишният атлет, който спечели злато на 3000 метра на Европейското първенство по лека атлетика за юноши под 18 години в Тбилиси през 2016 г., финишира с време 28:45. С този резултат той изпревари мароканеца Мохамед Ел Газуани (29:15). Постижението на Бибич подобрява с 10 секунди предишния национален рекорд, поставен от Мирко Петрович през 2008 г.

Снимки: Gettyimages