  Баскетбол
  2. Баскетбол
  Баскетбол от ББЛ на живо по sportbg.bg

Баскетбол от ББЛ на живо по sportbg.bg

  17 ное 2025 | 18:17
  • 227
  • 0
Баскетбол от ББЛ на живо по sportbg.bg

Баскетболната програма на sportbg.bg за тази седмица включва ежедневно дербита от ББЛ.

Понеделник (17 ноември):

21:30 Жени Запад Национал Сандански Ж Гейм ОН

Вторник (18 ноември):

20:00 Б Запад ЦСКА София Б Национал Сандански

21:30 Б Запад Политехника Б Фаб Файв

19:30 В Запад Олд Мамбас Титан Пропъртис В

Сряда (19 ноември):

19:30 Б Запад Велбъжд 2002 Кюстендил Енигма Фойерверк

21:30 Б Запад София Викингс Титан Пропъртис

21:30 В Запад Шампион 2006 The Throwers

Четвъртък (20 ноември):

21:30 Б Запад Атлетико Витоша Мадгрийкс

20:30 Б Юг Каменица Пловдив Рогош

19:15 Жени Запад Вайпърс Спортист 1959 Своге Ж

20:45 Жени Запад Лайънс Ботев 2012 Ж

19:30 В Запад Люлин Тийм 27 Септември

Петък (21 ноември):

18:00 А Изток Вихър Айтос Ънстопабъл

20:00 В Запад Волтрон Спартак София

21:00 В Запад Армада Лъвовете 2013

Събота (22 ноември):

11:00 Б Юг Асеновец 2005 БК Раковски

13:00 Б Юг Родопа Лъмбърджакс Пловдив Мамбас

15:00 Б Юг Тракия Стамболийски 3.6.9 Баскетболен Клуб

17:00 Б Юг Делфин Бургас Хасково Б

11:00 Б Изток Стар Баскет Черноморец Балчик

13:00 Б Изток Светкавица Мебел Стил МУ Варна

15:00 Б Изток Ънстопабъл Б Everbet Bay Kings Varna

17:00 Б Изток Шоутайм Ъндърдогс

19:00 Б Изток Икономически университет Черно море Тича Б

15:30 Жени Запад Локомотив София Ж Вихър Айтос Ж

Неделя (13 ноември):

17:00 А Запад Политехника Видабаскет

16:00 А Изток Вълци Разград Ямбол А

16:00 А Изток Ударникъ А Черно море Викудха

21:00 Жени Запад Calista Basketball Политехника Ж

