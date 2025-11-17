Баскетбол от ББЛ на живо по sportbg.bg

Баскетболната програма на sportbg.bg за тази седмица включва ежедневно дербита от ББЛ.
Понеделник (17 ноември):
21:30 Жени Запад Национал Сандански Ж Гейм ОН
Вторник (18 ноември):
20:00 Б Запад ЦСКА София Б Национал Сандански
21:30 Б Запад Политехника Б Фаб Файв
19:30 В Запад Олд Мамбас Титан Пропъртис В
Сряда (19 ноември):
19:30 Б Запад Велбъжд 2002 Кюстендил Енигма Фойерверк
21:30 Б Запад София Викингс Титан Пропъртис
21:30 В Запад Шампион 2006 The Throwers
Четвъртък (20 ноември):
21:30 Б Запад Атлетико Витоша Мадгрийкс
20:30 Б Юг Каменица Пловдив Рогош
19:15 Жени Запад Вайпърс Спортист 1959 Своге Ж
20:45 Жени Запад Лайънс Ботев 2012 Ж
19:30 В Запад Люлин Тийм 27 Септември
Петък (21 ноември):
18:00 А Изток Вихър Айтос Ънстопабъл
20:00 В Запад Волтрон Спартак София
21:00 В Запад Армада Лъвовете 2013
Събота (22 ноември):
11:00 Б Юг Асеновец 2005 БК Раковски
13:00 Б Юг Родопа Лъмбърджакс Пловдив Мамбас
15:00 Б Юг Тракия Стамболийски 3.6.9 Баскетболен Клуб
17:00 Б Юг Делфин Бургас Хасково Б
11:00 Б Изток Стар Баскет Черноморец Балчик
13:00 Б Изток Светкавица Мебел Стил МУ Варна
15:00 Б Изток Ънстопабъл Б Everbet Bay Kings Varna
17:00 Б Изток Шоутайм Ъндърдогс
19:00 Б Изток Икономически университет Черно море Тича Б
15:30 Жени Запад Локомотив София Ж Вихър Айтос Ж
Неделя (13 ноември):
17:00 А Запад Политехника Видабаскет
16:00 А Изток Вълци Разград Ямбол А
16:00 А Изток Ударникъ А Черно море Викудха
21:00 Жени Запад Calista Basketball Политехника Ж