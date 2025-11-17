Красимир Инински беше ВИП гост на международния турнир „Златен Гонг“ в Скопие

По покана на президента на Националната боксова федерация на Северна Македония г-н Кристиян Андреевски, президентът на Българската федерация по бокс Красимир Инински присъства на 54-ото издание на престижния турнир „Златен Гонг“.

Домакините показаха изключително уважение към българския бокс и лично към г-н Инински, което още веднъж затвърди водещата позиция на нашата федерация както на Балканите, така и в Европа.

Сред гостите бяха още председателят на Боксовата федерация на Хърватия г-н Боно Босняк и президентът на Австрийския боксов съюз г-н Игор Микетич. С тях бяха обсъдени ключови стратегически проекти за развитието на олимпийския бокс в региона, както и бъдещи съвместни инициативи – турнири и тренировъчни лагери.

Г-н Инински отправи специална покана към всички гости да бъдат ВИП участници на най-стария международен турнир в Европа – Купа „Странджа“ 2026, който ще се проведе през февруари.