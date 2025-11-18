Осем мача в НБА тази нощ

Тази нощ ще се изиграят осем мача от редовния сезон в НБА. Отново очакваме да видим някои доста интересни сблъсъци.

Нощта започва с три срещи в 02:00 часа. В първата от тях сили ще премерят лидерът на Изток Детройт Пистънс и закъсалият Индиана Пейсърс.

По същото време е и друг мач от Източната конференция между Кливланд Кавалиърс и Милуоки Бъкс, като тук интригата изглежда по-сериозна.

Тогава играят и Филаделфия 76 и Лос Анджелис Клипърс.

С половин час по-късно стартират нови два двубоя. Маями Хийт приема Ню Йорк Никс в поредната любопитна битка на Изток.

Междувременно пък Торонто Раптърс ще бъде домакин на Шарлът Хорнетс.

Нови два мача предстоят в 03:00 часа. Този път се пренасяме на Запад с интересен сблъсък между Минесота Тимбъруулвс и Далас Маверикс.

В другия мач по това време пък Ню Орлиънс Пеликанс е домакин на шампиона Оклахома Сити Тъндър.

За финал е оставен гвоздеят на нощта. Денвър Нъгетс приема Чикаго Булс.