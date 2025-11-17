12 000 км в Италия ще измине олимпийският огън

Популярни
  17 ное 2025
Олимпийският огън ще измине 12 000 километра през Италия през двата месеца преди Зимните игри през февруари, съобщиха организаторите.

Щафетата ще премине през известни туристически места, включително Колизеума в Рим и Канале Гранде във Венеция, както и в южни градове като Палермо и Неапол, за да предизвика вълнение в райони, където зимните спортове не са основна атракция. Игрите ще бъдат домакинствани съвместно от Милано и курорта Кортина д'Ампецои ще се проведат от 6 до 22 февруари.

„Всяка стъпка от щафетата през нашите градове ще напомня на света за силата на спорта да гради мостове и да премахва бариери“, каза Джовани Малаго, президент на фондация „Милано Кортина 2026“, добавяйки, че пътешествието ще отбележи „същността на Италия“.

Щафетата ще започне на 26 ноември, когато пламъкът ще бъде запален в Олимпия, гръцкият дом на древните игри. Огънят ще бъде предаден на италиански официални лица в Атина на 4 декември и ще започне своето италианско пътешествие от Рим два дни по-късно. Той ще бъде в Неапол за Коледа, ще посрещне Нова година в южния град Бари и ще достигне Кортина на 26 януари - точно 70 години след церемонията по откриването на Игрите през 1956 година, пише агенция Ройтерс.

Щафетата ще започва всеки ден рано сутринта и ще завършва около 12 часа по-късно със запалването на огъня в последния град за деня. Тя ще приключи в Милано на официалната церемония по откриването на стадион „Сан Сиро“ на 6 февруари вечерта.

