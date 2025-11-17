Наистина ли има само един изход от битката Бенавидес - Ярд

Преди сблъсъка в лека-тежка категория тази събота между Дейвид Бенавидес и Антъни Ярд повечето хора смятат, че мачът може да има само един изход. Така започва материал по темата на сайта BoxingScene.

Антъни Ярд уверен, че ще нокаутира Бенавидес

"Бенавидес е по-млад, непобеден и все още се подобрява. Ярд е опитен ветеран, вероятно вече отвъд най-добрите си години, и е бил нокаутиран два пъти.

Лионел Томпсън обаче не отписва 34-годишния британец. По-известен като „Лони Бий“, Томпсън се превърна в популярно име в бокса заради живописните и детайлни разкази за спарингите му с бившия безспорен шампион в полутежка категория Артур Бетербиев, както и заради любовта си към филма „Незабавна разплата“. По време на кариерата си Томпсън се е бил в категориите 76 кг и 79 кг и постигна изненадваща победа над Хосе Уцкатеги през 2019 г. — последният му мач до момента.

Антъни Ярд: Никога не поставяйте под съмнение характера ми

„Антъни Ярд е опасен“, каза Томпсън пред FightHype във видео интервю. „Той е опасен съперник. Даде на Артур много добър мач. След като беше спрян от Ковалев, пак даде добър бой на Артур… Ярд удря тежко. Дори нарани Артур. Мисля, че Ярд има шанс. Абсолютно.“

Дейвид Бенавидес влиза в сблъсък с Антъни Ярд

Статистиката на Ярд — 27-3 (24 КО) — говори сам за себе си. И наистина нарани Бетербиев в дивия пети рунд, в който двамата размениха най-силните си удари. Въпреки че Ярд беше спрян три рунда по-късно, той е един от малцината, които са накарали Бетербиев да изглежда смъртен, преди 40-годишният шампион да си намери майстора в лицето на Дмитрий Бивол. А както каза Томпсън, фактът че Ярд постави такова предизвикателство след като челюстта му беше разбита от бетонните удари на Сергей Ковалев през 2019 г., показва неговата издръжливост.

Третата загуба на Ярд беше от Линдън Артър, който той отмъсти в последния си мач през април тази година.

Томпсън сподели и впечатления за Бенавидес (30-0, 24 КО), с когото също е спарингувал. Бенавидес все още не е срещнал своя равен на ринга, но е натрупал впечатляваща серия победи над Кейлъб Плант, Деметриус Андраде, Александър Гвоздик и Дейвид Морел. Ако Канело Алварес беше приел да се бие с Бенавидес, когато боксовият свят го желаеше, мексиканската суперзвезда можеше да е в този списък.

Томпсън обаче смята, че Бенавидес е по-уязвим, отколкото изглежда. „Не удряше силно според мен“, каза той. „Той беше около 105 кг тогава, а аз бях малко над 80. Нормален удар, но нищо притеснително. В боя му с Давид Морел го удряше с много силни удари и не можа да го разклати. А Морел нарани Давид в този мач. Мисля, че Ярд е много по-едър, по-тежко удрящ, и ако Ярд улучи няколко удара, мисля, че може да успее.“

Критиките към силата на удара на Бенавидес не са нови: последните му два мача са завършили по точки, а последният му нокаут беше срещу Андраде — който не е по природа в супер средна категория. След преминаването си при 79-килограмовите, Бенавидес все повече разчита на обема от удари, разнообразието и подценяваната си защита, за да избягва чисти попадения.

„Виждам мача като 50/50“, каза Томпсън. „Не мога да видя Дейвид да спира Ярд. Може да греша — може да го прегази с активност и да го спре. Но мисля, че Ярд е много по-твърд… хората припомнят как той е бил спрян преди. Да, от двама от най-големите нокаутьори в това поколение! А Дейвид кога за последно е правил нокаут?“