  Антъни Ярд уверен, че ще нокаутира Бенавидес

Антъни Ярд уверен, че ще нокаутира Бенавидес

  • 21 окт 2025 | 19:29
Антъни Ярд е убеден, че е наранил Артур Бетербиев и Сергей Ковальов в първите си два опита за световната титла в лека-тежка категория.

Антъни Ярд: Никога не поставяйте под съмнение характера ми
И ако лондончанинът с тежък удар улучи правилно следващия си съперник — Дейвид Бенавидес, той е сигурен, че ще го нокаутира. Ярд е наясно, че битката с Бенавидес няма да бъде лесна, но вярва, че на 22 ноември ще напусне ринга като световен шампион.

Британецът сподели мнението си в новия епизод на „Inside The Ring“, излъчен в понеделник по DAZN:

Дейвид Бенавидес влиза в сблъсък с Антъни Ярд
„Такива неща ме вълнуват по някаква причина“, каза Ярд на водещите Макс Келърман и Майк Копинджър. „Не знам защо – не ме питайте защо – но именно заради това се захванах с този спорт: за големите битки, за мачовете, за които хората говорят, за зрелището. И за мен е просто — и двамата можем да удряме, но чувствам, че ако уцеля Бенавидес, мачът ще приключи.

Особено с начина, по който тренирам сега — сигурен съм, че и той се готви свирепо, защото ще иска да направи изявление. Но просто знам, че ако уцеля всеки боксьор в лека тежка категория на планетата, ще спечеля битката. И точно това ме вълнува толкова много.“

Американецът Дейвид Бенавидес (30-0, 24 KO) е фаворит с коефициент 10:1 срещу Антъни Ярд (27-3, 24 KO). Английският претендент, който бе спрян и от Бетербиев, и от Ковальов, не се чувства обиден от прогнозите на букмейкърите като DraftKings, които го смятат за аутсайдер в главния мач на „The Ring IV: Night of Champions“ в ANB Arena в Рияд, Саудитска Арабия.

„Едно нещо за мен е, че знам как някои хора се опитват да се продават, да казват "Аз съм най-добрият" и т.н. Но в бокса трябва просто да го докажеш. Аз съм аутсайдер в този мач — и именно това ще ме накара да се издигна. В бокса трябва да си заслужиш мястото. Ако ще ставам световен шампион, искам това да стане в такива мачове — срещу истински, силен шампион. … Имам усещането, че тази битка ми е дадена по предназначение", каза Ярд.

