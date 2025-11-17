Де ла Фуенте: Мачът с Турция е много важен, няма да има революция в състава

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте увери, че ще заложи на силен състав в утрешния двубой с Турция, въпреки че “Ла Фурия Роха” вече си гарантира класирането за Световното първенство през следващата година.

"Предстои ни мач, който е изключително отговорен - заради престижа, заради феновете и заради това, че искаме да продължим да печелим и да удължим серията си без загуба на 31 мача. Лично аз бих искал серията да продължи повече от 40 срещи. Надявам се да можем да продължим. Ние сме първи в света и искаме да останем такива.

Няма да има някаква революция по отношение на състава. Утре ще излезем с най-добрия отбор за победа. Състав, който да бъде конкурентен и да показва уважение към съперника. Трябва да дадем най-доброто от себе си, за да спечелим.

Севиля е моят дом, чувствам се щастлив, че ще играем тук. Бих искал да обясня на феновете колко важно е да ни подкрепят. Севиля е много важен град за национални отбор.

Да водя Испания на световно първенство означава всичко. Винаги съм бил фен на испанския национален отбор. Чест е да водя представителни тим на страната си. Това е най-доброто, което може да се случи на един треньор", заяви Де ла Фуенте.

