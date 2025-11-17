Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Сао Пауло
  3. Оскар бе изписан от болницата

Оскар бе изписан от болницата

  • 17 ное 2025 | 12:19
  • 507
  • 0
Оскар бе изписан от болницата

Полузащитникът на Сао Пауло Оскар е изписан от болницата след хоспитализация със сърдечни проблеми, съобщи пресслужбата на клуба. 34-годишният бразилец е в стабилно състояние.

„Обширните прегледи потвърдиха, че играчът е претърпял епизод на вазовагален синкоп. Пациентът е останал стабилен и се е чувствал добре през цялото си пребиваване в болница. Спортистът ще спазва предписания режим на почивка в продължение на няколко дни“, се казва в изявление на клуба.

Бивша звезда на Челси колабира по време на тестове, може да се наложи да прекрати кариерата си
Бивша звезда на Челси колабира по време на тестове, може да се наложи да прекрати кариерата си

Оскар е хоспитализиран на 12 ноември. Той се е почувствал зле по време на интервален тест на велоергометър в тренировъчния център на клуба.

Този сезон Оскар е изиграл 21 мача във всички състезания, като е отбелязал 2 гола и е дал 5 асистенции. Преди това е играл и за Шанхай СИПГ, Челси и Интернасионал.

Ясна е диагнозата на припадналия Оскар
Ясна е диагнозата на припадналия Оскар
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Холанд: Това е началото на нещо голямо

Холанд: Това е началото на нещо голямо

  • 17 ное 2025 | 09:24
  • 961
  • 0
Германия - Словакия е гвоздеят на програмата в днешните световни квалификации

Германия - Словакия е гвоздеят на програмата в днешните световни квалификации

  • 17 ное 2025 | 08:00
  • 9898
  • 0
От Наполи вече са преговаряли с Тиаго Мота

От Наполи вече са преговаряли с Тиаго Мота

  • 17 ное 2025 | 07:03
  • 3967
  • 0
Не очаквах такова начало, призна Дешан

Не очаквах такова начало, призна Дешан

  • 17 ное 2025 | 06:42
  • 1782
  • 0
Ребров: Смените бяха в основата на победата

Ребров: Смените бяха в основата на победата

  • 17 ное 2025 | 05:56
  • 2254
  • 0
Треньорът на Армения: Не сме готови за толкова силни съперници

Треньорът на Армения: Не сме готови за толкова силни съперници

  • 17 ное 2025 | 05:37
  • 2208
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се разделя с едно от летните си попълнения

ЦСКА се разделя с едно от летните си попълнения

  • 17 ное 2025 | 07:31
  • 20577
  • 37
Марчело Абонданца: Нашата голяма цел са Олимпийските игри 2032

Марчело Абонданца: Нашата голяма цел са Олимпийските игри 2032

  • 17 ное 2025 | 12:30
  • 6700
  • 6
Атанас Чернев е първият футболист, който си вкарва два автогола за националния отбор

Атанас Чернев е първият футболист, който си вкарва два автогола за националния отбор

  • 17 ное 2025 | 10:10
  • 13389
  • 39
32 години от триумфа на България на "Парк де Пренс"

32 години от триумфа на България на "Парк де Пренс"

  • 17 ное 2025 | 09:36
  • 4872
  • 31
Левски се отказва от Патрик-Габриел Галчев

Левски се отказва от Патрик-Габриел Галчев

  • 17 ное 2025 | 09:11
  • 13726
  • 6
Германия - Словакия е гвоздеят на програмата в днешните световни квалификации

Германия - Словакия е гвоздеят на програмата в днешните световни квалификации

  • 17 ное 2025 | 08:00
  • 9898
  • 0