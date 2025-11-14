Ясна е диагнозата на припадналия Оскар

Популярни
  • 14 ное 2025 | 16:14
Бившият футболист на Челси Оскар беше диагностициран с рефлекторен синкоп, обявиха от клуба му Сао Пауло. Той остава в болница в стабилно състояние, след като преди дни припадна.

Рефлекторен синкоп (наричан още вазовагален синкоп) е най-честият тип припадък. Представлява краткотрайна загуба на съзнание, причинена от внезапно спадане на кръвното налягане и/или забавяне на пулса, което води до намаляване на кръвотока към мозъка.

"Оскар остава клинично добре и стабилен, настанен е в кардиологията, ще премине електрофизиологични тестове в петък", написаха от Сао Пауло, цитирани от БТА.

34-годишният Оскар стана два пъти шампион на Англия с Челси, като спечели три пъти титлата в Китай с Шанхай Порт. Той се върна в Сао Пауло през миналия декември, подписвайки тригодишен договор с родния си клуб.

