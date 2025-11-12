Припадналият Оскар благодари на феновете след хоспитализацията

Бившият халф на Челси Оскар, който в момента се състезава за Сао Пауло, изказа своята благодарност към феновете за подкрепата им. 34-годишният футболист беше приет в болница поради проблеми със сърцето.

„Много ви благодаря за съобщенията и молитвите. Всичко ще бъде наред“, написа Оскар в социалните мрежи.

Бивша звезда на Челси колабира по време на тестове, може да се наложи да прекрати кариерата си

Проблемите са били открити по време на рутинен медицински преглед. В един момент Оскар е изгубил съзнание, докато е изпълнявал физически упражнения, и е останал в безсъзнание за около две минути.

В своята футболна кариера Оскар е играл за отбори като Интернасионал, Шанхай Порт и Челси, като с лондончани стана шампион на Англия.