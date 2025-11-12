Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Сао Пауло
  3. Припадналият Оскар благодари на феновете след хоспитализацията

Припадналият Оскар благодари на феновете след хоспитализацията

  • 12 ное 2025 | 22:30
  • 589
  • 0
Припадналият Оскар благодари на феновете след хоспитализацията

Бившият халф на Челси Оскар, който в момента се състезава за Сао Пауло, изказа своята благодарност към феновете за подкрепата им. 34-годишният футболист беше приет в болница поради проблеми със сърцето.

„Много ви благодаря за съобщенията и молитвите. Всичко ще бъде наред“, написа Оскар в социалните мрежи.

Бивша звезда на Челси колабира по време на тестове, може да се наложи да прекрати кариерата си
Бивша звезда на Челси колабира по време на тестове, може да се наложи да прекрати кариерата си

Проблемите са били открити по време на рутинен медицински преглед. В един момент Оскар е изгубил съзнание, докато е изпълнявал физически упражнения, и е останал в безсъзнание за около две минути.

В своята футболна кариера Оскар е играл за отбори като Интернасионал, Шанхай Порт и Челси, като с лондончани стана шампион на Англия.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Нигерийските национали прекратиха споровете с федерацията

Нигерийските национали прекратиха споровете с федерацията

  • 12 ное 2025 | 21:14
  • 929
  • 0
Джулиано Симеоне е близо до нов договор с Атлетико Мадрид

Джулиано Симеоне е близо до нов договор с Атлетико Мадрид

  • 12 ное 2025 | 21:08
  • 857
  • 3
Гатузо назова нападателите си за предстоящия мач на Италия и отписа подценяване

Гатузо назова нападателите си за предстоящия мач на Италия и отписа подценяване

  • 12 ное 2025 | 20:42
  • 1692
  • 0
Снайдер за емблематичния сблъсък с Бускетс от 2010-а: Абсолютен ревльо

Снайдер за емблематичния сблъсък с Бускетс от 2010-а: Абсолютен ревльо

  • 12 ное 2025 | 20:28
  • 1305
  • 2
Новият треньор на Фиорентина: Не ме е страх, но пътят ще бъде дълъг и труден

Новият треньор на Фиорентина: Не ме е страх, но пътят ще бъде дълъг и труден

  • 12 ное 2025 | 20:08
  • 972
  • 0
Ювентус е набелязал играчи на Милан, Рома и Байерн с изтичащи договори

Ювентус е набелязал играчи на Милан, Рома и Байерн с изтичащи договори

  • 12 ное 2025 | 19:43
  • 3872
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски разгроми Осиек и продължава напред в Шампионската лига

Левски разгроми Осиек и продължава напред в Шампионската лига

  • 12 ное 2025 | 20:56
  • 10722
  • 11
Силен мач на Везенков, Олимпиакос разсипа Жалгирис в Пирея

Силен мач на Везенков, Олимпиакос разсипа Жалгирис в Пирея

  • 12 ное 2025 | 23:09
  • 5737
  • 3
Марица не остави шансове на Динамо в Пловдив и влетя в групите на Шампионската лига

Марица не остави шансове на Динамо в Пловдив и влетя в групите на Шампионската лига

  • 12 ное 2025 | 19:47
  • 8268
  • 5
Официално: Кардиф ще приеме мача на откриването на Евро 2028, финалът ще е на "Уембли"

Официално: Кардиф ще приеме мача на откриването на Евро 2028, финалът ще е на "Уембли"

  • 12 ное 2025 | 23:27
  • 613
  • 1
Президентът Радев няма да гледа "лъвовете" на "Крокодила"

Президентът Радев няма да гледа "лъвовете" на "Крокодила"

  • 12 ное 2025 | 17:28
  • 16546
  • 42
Рилски спортист остана на косъм от феноменален обрат в Полша

Рилски спортист остана на косъм от феноменален обрат в Полша

  • 12 ное 2025 | 21:07
  • 5401
  • 1