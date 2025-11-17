Селтикс удържаха Клипърс след 33 точки на Джейлън Браун

Бостън Селтикс победи Лос Анджелис Клипърс със 121:118 като домакин в мач от поредния кръг в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада.

След като изоставаше през целия мач, тимът от Калифорния успя да намали до 118:119 в края на срещата, но Пейтън Причард затвори мача с два успешни изстрела от наказателната линия.

Джейлън Браун отбеляза 33 точки и 13 борби за гостите, а Причард стреля с 62-процентова успеваемост при 13-те си опита от тройката, завършвайки с 30 точки.

It’s been a pleasure to watch how Jaylen Brown has gotten his mid ranges off this season. He has so many moves to get to his spot pic.twitter.com/Dc4E3Anegz — NikNBA🏀 (@NIKNBAYT) November 16, 2025

Звездата на Клипърс Джеймс Хардън отново беше най-резултатен за отбора си с 37 пункта, 8 асистенции и 7 борби, като 32 от точките си той вкара през второто полувреме. Хардън обаче не получи достатъчно помощ от съотборниците си. Ивица Зубац добави 16 точки и 12 борби.

JAMES HARDEN DROPS PAYTON PRITCHARD MY GOODNESS



pic.twitter.com/hNG25JkLbG — Hoop Central (@TheHoopCentral) November 16, 2025

Успех след заличаване на пасив от 20 точки записа отборът на Атланта Хоукс срещу Финикс Сънс със 124:122.

В пореден мач без двете си звезди - Трей Йънг и Кристапс Порзингис, "Ястребите" разчитаха на Никейл Алекзандър-Уокър, който отбеляза 26 точки, 16 от които в четвъртата част.

Атланта изоставаше със 77:97 в началото на последната четвърт, но представянето на Алекзандър-Уокър, с помощта на 27 точки от Ониека Оконгву, беше достатъчно за крайната победа. За "Слънцата" Дилън Брукс записа 34 точки, а Девин Букър завърши с 27.