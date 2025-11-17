Тунизиец на линия в ЦСКА 1948

Левият защитник на ЦСКА 1948 Фурат Султани се завърна в сметките на треньора Иван Стоянов, твърди "Тема спорт". 26-годишният тунизиец лекуваше контузия, а преди това на няколко пъти не попадна в групата за мачовете заради правилото за чужденците извън ЕС. Африканецът, който започна като титуляр в контролата с Раднички Ниш, до момента взе участие в два двубоя за столичани.

Това се случи през август при победите над Монтана (2:1) и ЦСКА (1:0), когато изигра пълни 180 минути. По този начин Султани ще засили конкуренцията на левия фланг на защитата.