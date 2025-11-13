Популярни
  ЦСКА стартира благотворителен търг за Бела от Русе

ЦСКА стартира благотворителен търг за Бела от Русе

  • 13 ное 2025 | 18:07
  • 609
  • 1
ЦСКА стартира благотворителен търг за Бела от Русе

ЦСКА 1948 стартира благотворителен търг в подкрепа на малката Бела!

От 13.11 до 19.11 всеки желаещ ще може да участва в търг за фланелка на "червените", подписана от целия отбор и щаб.

Начална цена: 150 лв.

"Целта е да помогнем на Белослава от Русе, която едва на 2 години и 6 месеца преживява внезапен сърдечен арест и изпада в клинична смърт за 10–20 минути. След дълга борба за живот, множество операции, 5-месечно лечение в Турция и продължаваща интензивна рехабилитация, Бела днес има шанс да проходи — но предстои тежка операция и нов дълъг възстановителен процес.

Разходите за лечение са непосилни за семейството, а средствата от предходните спешни хоспитализации вече са изчерпани.

КАМПАНИЯТА за Бела остава отворена.

Можете да подкрепите Бела и чрез дарение:

IBAN: BG85 FINV 9150 1317 5575 50

Получател: Белослава Бисерова Бориславова

Revolut: @bela2018

PayPal: @LYBela2018

Нека заедно помогнем Бела да направи своята следваща крачка", пише ЦСКА 1948 на своя сайт.



