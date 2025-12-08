Лазар Марин: Трудът ни се възнаграждава по най-добрия начин

Защитникът на Славия Лазар Марин сподели мнението си след равенството с Лудогорец (1:1) на "Хювефарма Арена". Бранителят похвали своите съотборници, които не познават вкуса на загубата вече 11 пореди мача.

"Искам да благодаря на момчетата, защото всички заедно заслужихме тази точка. Всеки се раздаде на терена. Имаме добър отбор, добри млади и опитни футболисти. Постоянно се трудим на терена, постоянно се лишаваме от много неща и трудът ни се възнаграждава по най-добрия начин.

Всеки се раздава на 100%. Нека първо да си починем. Ние мечтаем за много неща, но не съм аз човекът, който трябва да ги казва. За нас е важно сега на кое място сме", каза Марин.

Снимки: Startphoto