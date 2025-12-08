Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Славия
  3. Лазар Марин: Трудът ни се възнаграждава по най-добрия начин

Лазар Марин: Трудът ни се възнаграждава по най-добрия начин

  • 8 дек 2025 | 19:43
  • 556
  • 0

Защитникът на Славия Лазар Марин сподели мнението си след равенството с Лудогорец (1:1) на "Хювефарма Арена". Бранителят похвали своите съотборници, които не познават вкуса на загубата вече 11 пореди мача.

"Искам да благодаря на момчетата, защото всички заедно заслужихме тази точка. Всеки се раздаде на терена. Имаме добър отбор, добри млади и опитни футболисти. Постоянно се трудим на терена, постоянно се лишаваме от много неща и трудът ни се възнаграждава по най-добрия начин.

Славия не се даде на Лудогорец в здрав сблъсък в Разград
Славия не се даде на Лудогорец в здрав сблъсък в Разград

Всеки се раздава на 100%. Нека първо да си починем. Ние мечтаем за много неща, но не съм аз човекът, който трябва да ги казва. За нас е важно сега на кое място сме", каза Марин.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от БГ Футбол

Нтумба: Имахме шансове дори да спечелим

Нтумба: Имахме шансове дори да спечелим

  • 8 дек 2025 | 19:45
  • 822
  • 0
Славия не се даде на Лудогорец в здрав сблъсък в Разград

Славия не се даде на Лудогорец в здрав сблъсък в Разград

  • 8 дек 2025 | 19:30
  • 46756
  • 246
Текпетей получи награда за своя мач №200 за Лудогорец

Текпетей получи награда за своя мач №200 за Лудогорец

  • 8 дек 2025 | 18:46
  • 647
  • 1
Трима се завръщат за Монтана срещу Ботев (Враца), основен защитник пропуска северозападното дерби

Трима се завръщат за Монтана срещу Ботев (Враца), основен защитник пропуска северозападното дерби

  • 8 дек 2025 | 17:23
  • 657
  • 0
Иван Стоянов: Апетитът идва с яденето, стремим се към най-високото

Иван Стоянов: Апетитът идва с яденето, стремим се към най-високото

  • 8 дек 2025 | 17:15
  • 1006
  • 2
Орела: ЦСКА 1948 е най-добре окомплектованият отбор, разочаровани се, че не го победихме

Орела: ЦСКА 1948 е най-добре окомплектованият отбор, разочаровани се, че не го победихме

  • 8 дек 2025 | 17:12
  • 985
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Славия не се даде на Лудогорец в здрав сблъсък в Разград

Славия не се даде на Лудогорец в здрав сблъсък в Разград

  • 8 дек 2025 | 19:30
  • 46756
  • 246
Владо Николов обяви пред Sportal.bg какво е бъдещето на Алекс и Мони

Владо Николов обяви пред Sportal.bg какво е бъдещето на Алекс и Мони

  • 8 дек 2025 | 17:34
  • 26886
  • 2
ЦСКА 1948 отново се спъна в Добруджа и пропусна да скъси дистанцията до Левски

ЦСКА 1948 отново се спъна в Добруджа и пропусна да скъси дистанцията до Левски

  • 8 дек 2025 | 16:52
  • 30823
  • 85
Съставите на Торино и Милан

Съставите на Торино и Милан

  • 8 дек 2025 | 20:55
  • 474
  • 4
Потвърдено: Салах остана извън групата на Ливърпул за гостуването на Интер

Потвърдено: Салах остана извън групата на Ливърпул за гостуването на Интер

  • 8 дек 2025 | 17:09
  • 14960
  • 13
Драма в голям български клуб, шефовете предложиха на всички играчи да напуснат тима

Драма в голям български клуб, шефовете предложиха на всички играчи да напуснат тима

  • 8 дек 2025 | 12:55
  • 52564
  • 57