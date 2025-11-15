Прекратиха контролата на ЦСКА 1948 срещу сърби

Контролата между ЦСКА 1948 и Раднички (Ниш) в Банско не завърши, тъй като мачът бе прекратен малко преди неговия край след отменено попадение на гостите.

До този момент “червените” водеха с 2:1, а попаденията за българския тим вкараха Огнен Гашевич в 76-ата минута, а пет минути преди края на редовното време се разписа и Мамаду Диало (85) след асистенция Атанас Илиев.

Съставът на ЦСКА 1948: 1 Петър Маринов, 88 Адама Траоре, 12 Луис Вагнер, 10 Хуанми Карион, 15 Фурат Солтани, 8 Йоан Манян, 20 Браян Собреро, 24 Петър Витанов, 27 Елиас Франко, 90 Федерико Масиѐл, 93 Мамаду Диало

Резерви: 94 Атанас Илиев, 22 Огнен Гашевич, 96 Драган Гривич, 25 Шариф Осман, 10 Борислав Цонев, 9 Зе Витор, 13 Димитър Шейтанов