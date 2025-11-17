Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Инженера срещу Желязото от Бари на MAX FIGHT 63

Инженера срещу Желязото от Бари на MAX FIGHT 63

  • 17 ное 2025 | 11:23
  • 404
  • 0
Инженера срещу Желязото от Бари на MAX FIGHT 63

Инженерна точност срещу италианска страст ще видим на ринга на MAX FIGHT 63 на 29 ноември.

Бойната гала ще се проведе в столичната зала „Левски София“ (Garitage Park), а билети може да откриете в мрежата на Eventim.bg.

Шеструндов международен боксов двубой ще подгрее арената, като един срещу друг ще се изправят Олексий Ширяев (България/Украйна) и Франческо Лези (Италия).

Бивш двукратен Интерконтинентален шампион на UBO в супер полусредна категория и носител на световната титла на IBF за младежи, Лези идва в София в отлична форма и с една ясна цел – да победи.

Боецът, роден в Бари (Италия), притежава богат опит и желязна репутация. В кариерата си има 53 професионални срещи, 20 победи, множество 10-рундови титулни битки и доказана издръжливост на най-високо ниво.

Срещу него застава Олексий Ширяев – Инженера.

30-годишният боксьор е представител на БК „Левски“ София, действащ шампион на България в олимпийския бокс и помощник-треньор в клуба. Професионалната му статистика е 2 победи и 3 загуби.

Точен, техничен и хладнокръвен на ринга, Ширяев е известен с интелигентния си стил и безкомпромисна дисциплина – качества, които напълно оправдават прякора му „Инженера“.

Инженер по образование и по дух, той подхожда към всеки мач с прецизност, стратегия и със сърце на истински боец.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Ивайло Иванов е шампион на елитния турнир Загреб Гран При

Ивайло Иванов е шампион на елитния турнир Загреб Гран При

  • 16 ное 2025 | 18:28
  • 6365
  • 3
Трима олимпийски шампиони изгледаха турнира по борба в памет на Желязко Димитров

Трима олимпийски шампиони изгледаха турнира по борба в памет на Желязко Димитров

  • 16 ное 2025 | 16:55
  • 737
  • 0
Ивайло Иванов ще спори за титлата на Гран При в Загреб

Ивайло Иванов ще спори за титлата на Гран При в Загреб

  • 16 ное 2025 | 16:54
  • 737
  • 0
Почитателите на бойните спортове в Русе с нови възможности за тренировки по BJJ

Почитателите на бойните спортове в Русе с нови възможности за тренировки по BJJ

  • 16 ное 2025 | 14:03
  • 774
  • 0
Митко Илиев и Живко Стоименов оглавяват Fight Fest 2

Митко Илиев и Живко Стоименов оглавяват Fight Fest 2

  • 16 ное 2025 | 13:45
  • 1178
  • 0
Крис Юбенк-младши след поражението: Мислех, че ще намеря нещо в себе си, но сгреших

Крис Юбенк-младши след поражението: Мислех, че ще намеря нещо в себе си, но сгреших

  • 16 ное 2025 | 12:54
  • 1239
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се разделя с едно от летните си попълнения

ЦСКА се разделя с едно от летните си попълнения

  • 17 ное 2025 | 07:31
  • 20549
  • 37
Марчело Абонданца: Нашата голяма цел са Олимпийските игри 2032

Марчело Абонданца: Нашата голяма цел са Олимпийските игри 2032

  • 17 ное 2025 | 12:30
  • 6676
  • 6
Атанас Чернев е първият футболист, който си вкарва два автогола за националния отбор

Атанас Чернев е първият футболист, който си вкарва два автогола за националния отбор

  • 17 ное 2025 | 10:10
  • 13356
  • 39
32 години от триумфа на България на "Парк де Пренс"

32 години от триумфа на България на "Парк де Пренс"

  • 17 ное 2025 | 09:36
  • 4853
  • 31
Левски се отказва от Патрик-Габриел Галчев

Левски се отказва от Патрик-Габриел Галчев

  • 17 ное 2025 | 09:11
  • 13690
  • 6
Германия - Словакия е гвоздеят на програмата в днешните световни квалификации

Германия - Словакия е гвоздеят на програмата в днешните световни квалификации

  • 17 ное 2025 | 08:00
  • 9881
  • 0