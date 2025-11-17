Инженера срещу Желязото от Бари на MAX FIGHT 63

Инженерна точност срещу италианска страст ще видим на ринга на MAX FIGHT 63 на 29 ноември.

Бойната гала ще се проведе в столичната зала „Левски София“ (Garitage Park), а билети може да откриете в мрежата на Eventim.bg.

Шеструндов международен боксов двубой ще подгрее арената, като един срещу друг ще се изправят Олексий Ширяев (България/Украйна) и Франческо Лези (Италия).

Бивш двукратен Интерконтинентален шампион на UBO в супер полусредна категория и носител на световната титла на IBF за младежи, Лези идва в София в отлична форма и с една ясна цел – да победи.

Боецът, роден в Бари (Италия), притежава богат опит и желязна репутация. В кариерата си има 53 професионални срещи, 20 победи, множество 10-рундови титулни битки и доказана издръжливост на най-високо ниво.

Срещу него застава Олексий Ширяев – Инженера.

30-годишният боксьор е представител на БК „Левски“ София, действащ шампион на България в олимпийския бокс и помощник-треньор в клуба. Професионалната му статистика е 2 победи и 3 загуби.

Точен, техничен и хладнокръвен на ринга, Ширяев е известен с интелигентния си стил и безкомпромисна дисциплина – качества, които напълно оправдават прякора му „Инженера“.

Инженер по образование и по дух, той подхожда към всеки мач с прецизност, стратегия и със сърце на истински боец.