Юношите и девойките на АВС най-добри на турнира Bulgaria Open

Столичният клуб АВС FIGHT CLUB се нареди на престижното второ място по спечелени медали на юноши и девойки (младша и старша възраст) в генералното класиране на Международния турнир по таекуон-до Bulgaria Open – Европейска купа. Състезанието се проведе в Пловдив на 15 и 16 ноември 2025 г. Първи при юношите и девойките са състезателите на Гърция, която участва с обединен отбор от 39 таекуондисти. С 13 състезатели, втори е отборът на АВС, който спечели 4 златни, 1 сребърен и 3 бронзови медала.

Медали спечелиха:



Златни: Александър Трендафилов на спаринг до 70 кг, Арон Лачовски на спаринг до 60 кг, Вероника Бецинска на спаринг до 50 кг, Емил Цанев на форма 2 -1 гуп, той и бронзов медал на спаринг до 65 кг., Кирил Андонов – сребърен медал на форма, Виктор Стоянов – бронзов медал на форма, Мартин Василев – бронзов медал на спаринг. По този начин те станаха най-добре представилият се български отбор и заслужиха купата за второто място след Гърция.

В останалите възрастови групи на турнира медалисти са още: при жените Габриела Ценкова – бронзов медал на спаринг, при децата - Eмил Бецински – златен медал на спаринг, сребърен на форма, Пламен Петков – златен и сребърен медал на спаринг, Мария Иванова – бронзов медал на форма, Георги Славов – бронзов медал на спаринг. Треньори на това състезание бяха Амалия Колева и Виктория Калоянова. Председател и главен треньор на клуба е Красимир Гергинов.

Общо шест златни, три сребърни, шест бронзови медала спечелиха нашите състезатели в конкуренцията на близо 700 участника от 15 държави, което подреди отбора пети в крайното класиране по медали.