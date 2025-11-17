Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 12:00: Волейболната федерация представя новия селекционер на жените
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Юношите и девойките на АВС най-добри на турнира Bulgaria Open

Юношите и девойките на АВС най-добри на турнира Bulgaria Open

  • 17 ное 2025 | 10:53
  • 132
  • 0
Юношите и девойките на АВС най-добри на турнира Bulgaria Open

Столичният клуб АВС FIGHT CLUB се нареди на престижното второ място по спечелени медали на юноши и девойки (младша и старша възраст) в генералното класиране на Международния турнир по таекуон-до Bulgaria Open – Европейска купа. Състезанието се проведе в Пловдив на 15 и 16 ноември 2025 г. Първи при юношите и девойките са състезателите на Гърция, която участва с обединен отбор от 39 таекуондисти. С 13 състезатели, втори е отборът на АВС, който спечели 4 златни, 1 сребърен и 3 бронзови медала.

Медали спечелиха:

Златни: Александър Трендафилов на спаринг до 70 кг, Арон Лачовски на спаринг до 60 кг, Вероника Бецинска на спаринг до 50 кг, Емил Цанев на форма 2 -1 гуп, той и бронзов медал на спаринг до 65 кг., Кирил Андонов – сребърен медал на форма, Виктор Стоянов – бронзов медал на форма, Мартин Василев – бронзов медал на спаринг. По този начин те станаха най-добре представилият се български отбор и заслужиха купата за второто място след Гърция.

В останалите възрастови групи на турнира медалисти са още: при жените Габриела Ценкова – бронзов медал на спаринг, при децата - Eмил Бецински – златен медал на спаринг, сребърен на форма, Пламен Петков – златен и сребърен медал на спаринг, Мария Иванова – бронзов медал на форма, Георги Славов – бронзов медал на спаринг. Треньори на това състезание бяха Амалия Колева и Виктория Калоянова. Председател и главен треньор на клуба е Красимир Гергинов.

Общо шест златни, три сребърни, шест бронзови медала спечелиха нашите състезатели в конкуренцията на близо 700 участника от 15 държави, което подреди отбора пети в крайното класиране по медали.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Ивайло Иванов е шампион на елитния турнир Загреб Гран При

Ивайло Иванов е шампион на елитния турнир Загреб Гран При

  • 16 ное 2025 | 18:28
  • 6302
  • 3
Трима олимпийски шампиони изгледаха турнира по борба в памет на Желязко Димитров

Трима олимпийски шампиони изгледаха турнира по борба в памет на Желязко Димитров

  • 16 ное 2025 | 16:55
  • 728
  • 0
Ивайло Иванов ще спори за титлата на Гран При в Загреб

Ивайло Иванов ще спори за титлата на Гран При в Загреб

  • 16 ное 2025 | 16:54
  • 732
  • 0
Почитателите на бойните спортове в Русе с нови възможности за тренировки по BJJ

Почитателите на бойните спортове в Русе с нови възможности за тренировки по BJJ

  • 16 ное 2025 | 14:03
  • 760
  • 0
Митко Илиев и Живко Стоименов оглавяват Fight Fest 2

Митко Илиев и Живко Стоименов оглавяват Fight Fest 2

  • 16 ное 2025 | 13:45
  • 1156
  • 0
Крис Юбенк-младши след поражението: Мислех, че ще намеря нещо в себе си, но сгреших

Крис Юбенк-младши след поражението: Мислех, че ще намеря нещо в себе си, но сгреших

  • 16 ное 2025 | 12:54
  • 1205
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се разделя с едно от летните си попълнения

ЦСКА се разделя с едно от летните си попълнения

  • 17 ное 2025 | 07:31
  • 15694
  • 26
БФВ представя Марчело Абонданца като селекционер на България

БФВ представя Марчело Абонданца като селекционер на България

  • 17 ное 2025 | 09:23
  • 3309
  • 3
32 години от триумфа на България на "Парк де Пренс"

32 години от триумфа на България на "Парк де Пренс"

  • 17 ное 2025 | 09:36
  • 2295
  • 20
Атанас Чернев е първият футболист, който си вкарва два автогола за националния отбор

Атанас Чернев е първият футболист, който си вкарва два автогола за националния отбор

  • 17 ное 2025 | 10:10
  • 6369
  • 16
Германия - Словакия е гвоздеят на програмата в днешните световни квалификации

Германия - Словакия е гвоздеят на програмата в днешните световни квалификации

  • 17 ное 2025 | 08:00
  • 7464
  • 0
Норвегия пак смаза Италия и "адзурите" отново ще треперят на плейофите

Норвегия пак смаза Италия и "адзурите" отново ще треперят на плейофите

  • 16 ное 2025 | 23:39
  • 50237
  • 60